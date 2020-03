Tunisie : un second cas de Coronavirus détecté, deux mille personnes sous surveillance

La Tunisie vient de confirmer le second cas de coronavirus dans le pays. C’est le Ministère de la Santé qui a donné l’information à travers un communiqué. Et le samedi déjà, l’annonce avait été faite de la mise en quarantaine de plus de 2.000 personnes.

La Tunisie continue de lutter contre la propagation du Coronavirus. Mais ce dimanche 8 mars 2020, le pays a enregistré son second cas de contamination au très redouté virus. C’est le ministère tunisien de la Santé qui l’a annoncé à travers un communiqué.

Ce deuxième cas, dont les examens médicaux se sont avérés positifs, concerne un Tunisien qui est revenu d’Italie. Selon le communiqué du ministère de la Santé, le malade, âgé de 65 ans, a été mis en quarantaine au CHU Farhat Hached à Sousse.

Les autorités tunisiennes ne baissent les bras dans le cadre de la croisade contre le Coronavirus. Dans la mise en œuvre des mesures de prévention, le ministère de la Santé annonce que plus de 2 000 personnes sont mises en quarantaine à travers le pays. Parmi elles, 750 ont achevé le délai des deux semaines.

A rappeler que c’est le 2 mars dernier que la Tunisie avait enregistré son premier cas de Coronavirus. Il concernait également un Tunisien de retour d’Italie. Mais les sources médicales rassurent que leur état de santé évolue favorablement.