Propagation du Coronavirus : l’Algérie enregistre neuf nouveaux cas de contamination

Le rythme de propagation du Coronavirus commence à inquiéter. En Algérie, pays le plus touché au Maghreb, neuf nouveaux cas ont été enregistrés, ce mercredi 4 mars 2020, portant le nombre total de contaminés à 17.

Le nombre de cas de contamination au Coronavirus ne cesse de grimper en Algérie, aujourd’hui le pays du Maghreb le plus touché par la maladie. En effet, pour la seule journée du mercredi 4 mars, neufs nouveaux cas diagnostiqués positifs au Covid-19 ont été enregistrés. C’est le ministère de la Santé qui a donné l’information à travers un communiqué. Ainsi le nombre total de cas est passé de 12 à 17 en quelques heures, selon les statistiques médicales.

Les nouvelles contaminations ont été notées dans la famille de l’Algérien et sa fille, vivant en France et déclarés positifs. L’Algérie a connu son premier, le 25 février 2020, et il s’agissait d’un Italien arrivé au pays le 17 février. Pour l’heure les autorités médicales travaillent d’arrache-pied pour circonscrire le mal et éviter ainsi une pandémie. Dans le Maghreb, le Maroc et la Tunisie ont enregistré chacun un cas diagnostiqué positif et des stratégies d’urgence de prévention sont mises en œuvre pour parer à toutes les éventualités.

Dans la plupart des cas enregistrés en Afrique, de façon générale, les malades sont originaires de l’Europe. Le bilan établi ce mercredi de l’épidémie de Covid-19, fait état de plus de 3 250 morts dans le monde, pour presque 95 000 personnes contaminées. La chine reste de loin le pays le plus touché avec 80 270 contaminés, qui ont occasionné 2 981 morts. L’Italie occupe la seconde place avec 3 089 cas positifs, ayant fait 107 décès.

Pour sa part, l’Afrique subsaharienne a commencé à enregistrer ses premiers cas de contagion, le fait d’étrangers au continent, particulièrement des Européens. En effet, si au Nigeria, c’est un Italien qui a été déclaré positif au contrôle, au Sénégal, quatre cas ont été enregistrés : une Britannique et trois Français.

