Pékin et Accra resserrent leurs liens : Xi Jinping et Mahama misent sur une coopération à toute épreuve

À Pékin, Xi Jinping et John Dramani Mahama ont célébré 65 ans de relations diplomatiques entre la Chine et le Ghana. Les deux présidents ont réaffirmé leur volonté de renforcer la coopération économique et politique. Pékin promet de soutenir la modernisation du Ghana dans un esprit de partenariat durable.

À l’occasion du 65e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la Chine et le Ghana, le président chinois Xi Jinping a reçu à Pékin son homologue ghanéen John Dramani Mahama. En marge du Sommet mondial des femmes, cette rencontre a été marquée par la volonté affichée des deux dirigeants de renforcer une coopération multiforme et d’inscrire leurs relations dans la vision d’une “communauté d’avenir partagé” sino-africaine.

Une amitié vieille de 65 ans, plus solide que jamais

Xi Jinping a tenu à rappeler que les liens entre Pékin et Accra reposaient sur une amitié historique forgée par les générations précédentes. Selon le président chinois, la relation sino-ghanéenne s’est renforcée au fil du temps et constitue aujourd’hui un modèle de partenariat Sud-Sud. Pékin entend continuer à soutenir le Ghana dans sa voie de modernisation, en respectant sa souveraineté et ses priorités nationales.

Le chef de l’État chinois a également souligné l’importance de la confiance politique mutuelle et de l’appui réciproque sur les dossiers stratégiques. Pour lui, cette solidarité constitue la base d’une coopération “à l’épreuve des intempéries”, emblématique de la nouvelle ère des relations Chine-Afrique.

Coopération économique et développement partagé

La rencontre a permis de dresser les grandes lignes d’un partenariat économique plus ambitieux. Xi Jinping a encouragé la mise en œuvre des résultats du Sommet de Beijing du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) de 2024. Il a évoqué plusieurs axes de collaboration : mines, énergie, infrastructures, agriculture et pêche.

La Chine souhaite accompagner le Ghana dans la transformation de ses ressources naturelles en leviers de croissance durable. Dans cette optique, Xi a rappelé la mise en place du traitement tarifaire zéro sur 100 % des lignes tarifaires pour les pays africains partenaires, une mesure dont Accra pourrait tirer rapidement profit.

Mahama salue le leadership chinois et réaffirme son attachement à Pékin

Le président John Dramani Mahama, présent à Pékin pour la Réunion mondiale des dirigeants sur les femmes, a salué le rôle de la Chine dans la promotion du développement féminin à l’échelle mondiale. Il a également félicité son hôte pour le succès de l’organisation du sommet, qualifié de “symbole du leadership chinois inclusif et progressiste”.

Sur le plan politique, Mahama a réaffirmé l’adhésion du Ghana à la politique d’une seule Chine et exprimé son souhait de voir les relations bilatérales franchir un nouveau cap. Il a appelé à un approfondissement de la coopération dans le commerce, l’économie numérique, les infrastructures, les mines, l’énergie, mais aussi dans les échanges culturels et humains.

Une vision commune pour un ordre mondial plus équitable

Les deux dirigeants ont également abordé les grandes questions internationales, soulignant leur attachement au multilatéralisme. Mahama a réitéré le soutien du Ghana à l’Initiative pour la gouvernance mondiale portée par Pékin, insistant sur la nécessité de préserver l’équité et la justice sur la scène internationale.

Xi Jinping, de son côté, a vu dans cette convergence de vues la preuve que la Chine et le Ghana pouvaient, ensemble, contribuer à bâtir un ordre mondial plus équilibré et solidaire.