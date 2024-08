Paul Kagame : un quatrième mandat entre continuité et défiance régionale

Paul Kagame entame un quatrième mandat à la tête du Rwanda, entre la promesse de continuité et des tensions régionales croissantes.

Paul Kagame, le président emblématique du Rwanda, a prêté serment pour un quatrième mandat dimanche 11 août, lors d’une cérémonie impressionnante qui a attiré l’attention de tout le continent africain. Devant un stade comble de 45 000 places à Kigali, le chef d’État a renouvelé son engagement à « préserver la paix et la souveraineté nationale » tout en renforçant l’unité du pays. Ce discours marque un moment clé pour un pays qui a fait face à des défis majeurs ces dernières années, notamment en raison des tensions régionales et des accusations d’interventionnisme en République Démocratique du Congo (RDC).

La victoire de Kagame lors de l’élection présidentielle du 15 juillet ne laissait aucune place au doute, avec un score impressionnant de 99,18 % des voix. Cependant, ce résultat, bien qu’acclamé par ses partisans, suscite des inquiétudes parmi les défenseurs des droits humains qui y voient le signe d’une démocratie restreinte. Cette élection, marquée par la limitation des candidats autorisés à se présenter, a ravivé les débats sur le manque d’ouverture politique au Rwanda, un pays où Kagame règne en maître depuis plus de deux décennies.

Dans son discours d’investiture, Paul Kagame a clairement indiqué que la paix régionale serait une priorité pour son nouveau mandat. Toutefois, cette déclaration survient dans un contexte de méfiance croissante, notamment en RDC, où le Rwanda est accusé de soutenir les rebelles du M23. « La paix ne peut être instaurée si la partie la plus concernée ne fait pas ce qui est nécessaire », a-t-il souligné, dans une critique à peine voilée adressée à Kinshasa. Cette tension persiste malgré les tentatives de médiation, comme l’accord de cessez-le-feu négocié récemment par l’Angola, mais dont l’application reste fragile.

Le parcours de Paul Kagame est indissociable de l’histoire récente du Rwanda. Ayant pris le pouvoir en 1994 après le génocide, il a dirigé le pays avec une poigne de fer, menant des réformes économiques saluées par certains et critiquées par d’autres pour leur manque de respect des libertés fondamentales. Alors que son nouveau mandat pourrait l’amener à diriger jusqu’en 2034, les interrogations demeurent : Kagame continuera-t-il à transformer le Rwanda en un modèle de développement pour l’Afrique, ou son maintien au pouvoir signera-t-il l’accélération des tensions internes et régionales ?

Heads of State and Government and heads of delegations from across Africa join over 45,000 Rwandans and friends of Rwanda at Amahoro National Stadium to witness the inauguration of President Paul Kagame. #Inauguration2024 pic.twitter.com/ImSg0LGsOM

— Government of Rwanda (@RwandaGov) August 11, 2024