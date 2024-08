Paris 2024 : Tamirat Tola écrit l’histoire avec un record olympique au marathon

Tamirat Tola a marqué l’histoire des Jeux Olympiques de Paris 2024 en remportant le marathon masculin avec un nouveau record olympique, offrant à l’Éthiopie un triomphe attendu depuis 24 ans.

Le 10 août 2024 restera gravé dans les annales des Jeux Olympiques comme le jour où l’Éthiopie a retrouvé son trône au marathon masculin après une longue absence. L’Éthiopien Tamirat Tola, âgé de 32 ans, a réalisé une performance exceptionnelle en remportant la médaille d’or avec un nouveau record olympique de 2 heures, 6 minutes et 26 secondes. C’est la première fois depuis l’an 2000 que l’Éthiopie décroche l’or au marathon masculin, réaffirmant ainsi sa place dans l’histoire de l’athlétisme mondial.

Une course maîtrisée par Tola

Le marathon de Paris a été marqué par une démonstration de force et de stratégie. Tamirat Tola, qui a montré une forme impressionnante dès le début de la course, a su gérer les difficultés du parcours vallonné, notamment la côte des Gardes avec un dénivelé de 13,5%. Alors que ses concurrents peinaient à suivre le rythme, Tola a attaqué au 28e kilomètre et n’a jamais été rattrapé. Sa victoire en solitaire sur les pavés de Paris est un exploit qui souligne sa vitesse et sa résilience face aux défis.

La course a également été marquée par l’abandon inattendu du Kényan Eliud Kipchoge, double champion olympique en titre, qui a jeté l’éponge après le 30e kilomètre. Kipchoge, favori de la course, n’a pas réussi à maintenir son rythme face à la montée difficile et s’est retrouvé à près de 8 minutes du groupe de tête. Cette défaillance a permis à Tamirat Tola de s’imposer comme le nouveau roi du marathon, avec une marge significative sur ses poursuivants.

Un record qui éclipse les anciens

Le record olympique établi par Tamirat Tola est une performance qui dépasse les attentes. Avec une vitesse moyenne de plus de 20 km/h, il a battu le précédent record tout en affrontant des conditions de course difficiles. Sa victoire est d’autant plus remarquable lorsqu’on considère les défis du parcours et les performances des autres athlètes, notamment le Belge Bashir Abdi qui a pris la médaille d’argent et le Kényan Benson Kipruto complétant le podium.

La victoire de Tamirat Tola marque un retour triomphal pour l’Éthiopie dans le marathon masculin, après une période de domination kenyane. Ce succès est non seulement une célébration personnelle pour Tola, mais aussi un moment de fierté nationale pour l’Éthiopie, qui renouvelle son héritage en matière de courses de fond. En battant le record olympique et en montrant une maîtrise incontestée du marathon, Tola a redonné à son pays un statut d’exception dans l’athlétisme mondial.