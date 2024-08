Joshua Cheptegei, champion olympique du 10 000 mètres aux JO de Paris 2024

Joshua Cheptegei remporte l’or au 10 000 mètres aux JO de Paris 2024, marquant la fin d’une carrière remarquable sur piste et se tournant vers les marathons.

L’Ougandais Joshua Cheptegei, triple champion du monde et médaillé d’argent olympique à Tokyo en 2021, a ajouté un nouveau chapitre glorieux à son palmarès en remportant la médaille d’or du 10 000 mètres aux Jeux Olympiques de Paris, ce vendredi 2 août 2024. Ce triomphe marque la fin d’une carrière remarquable sur piste pour Cheptegei, qui a déjà annoncé son intention de se concentrer désormais sur les marathons.

La course : un duel intense

Dès le départ de la course, le rythme imposé par les Éthiopiens, avec en tête Berihu Aregawi, a été infernal. Les athlètes ont maintenu un tempo soutenu, rendant la compétition des plus palpitantes. Cheptegei, déterminé à terminer sa carrière sur piste en apothéose, est resté dans le peloton de tête jusqu’aux derniers tours.

À trois tours de l’arrivée, la tension était palpable. C’est alors que Cheptegei a sorti son ultime atout : un sprint de 500 mètres d’une intensité rare. Avec une détermination de fer, il a franchi la ligne d’arrivée en 26 minutes 43 secondes et 14 centièmes, devançant de justesse Berihu Aregawi (26’43″44) et l’Américain Grant Fisher (26’43″46). Ce sprint final restera gravé dans les mémoires comme l’un des moments les plus excitants de ces Jeux Olympiques.

Un palmarès impressionnant

Joshua Cheptegei n’est pas étranger aux podiums. Déjà titré sur 5000 mètres à Tokyo en 2021 et détenteur de plusieurs titres mondiaux, sa victoire à Paris est une consécration de sa carrière sur piste. À 27 ans, il a prouvé une fois de plus qu’il est l’un des plus grands coureurs de fond de son époque.

Les réactions n’ont pas tardé à affluer après cette victoire. Les commentateurs et les fans ont salué la performance extraordinaire de Cheptegei, soulignant son endurance et son incroyable capacité à sprinter dans les derniers mètres. De nombreux athlètes, dont le Français Jimmy Gressier, qui a terminé 13e en battant le record de France, ont exprimé leur admiration pour ce champion hors pair.

Un nouveau chapitre pour Cheptegei

Avec cette victoire, Cheptegei tire sa révérence de la piste pour se concentrer sur les courses sur route, où il espère continuer à briller. Ayant déjà fait ses débuts sur marathon en décembre dernier, il se prépare à affronter de nouveaux défis et à écrire une nouvelle page de son histoire sportive.

La carrière de Joshua Cheptegei restera une source d’inspiration pour les jeunes athlètes du monde entier. Son parcours est le témoignage d’une détermination sans faille et d’une quête incessante de l’excellence. Ses exploits aux Jeux Olympiques de Paris 2024 sont un hommage à son talent et à son dévouement, et marquent la fin d’une ère exceptionnelle dans l’athlétisme mondial.