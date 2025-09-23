OM-PSG : Nayef Aguerd privé de son but historique, la LFP l’attribue à Marquinhos contre son camp

Amadou Atar

Lecture 4 min.
Nayef Aguerd
Nayef Aguerd

Au lendemain de la victoire historique de l’Olympique de Marseille face au PSG (1-0), une décision de la Ligue de Football Professionnel vient ternir la joie du défenseur marocain Nayef Aguerd. Initialement crédité du but décisif du Classique, l’international des Lions de l’Atlas s’est vu retirer sa réalisation par la commission des compétitions.

La commission des compétitions de la LFP a tranché ce mardi, moins de 24 heures après le coup de sifflet final au Vélodrome. Après un examen minutieux des images vidéo, l’instance dirigeante du football français a requalifié l’unique but de la rencontre. Initialement crédité à Nayef Aguerd, le but décisif de la cinquième journée a finalement été requalifié en contre son camp de Marquinhos.

« Sur la base des images, la Commission a considéré que le Brésilien est le dernier joueur à avoir touché le ballon« , précise le communiqué officiel de la LFP. Une décision technique qui s’appuie uniquement sur l’analyse des ralentis et qui bouleverse la feuille de match définitive.

YouTube video

L’action litigieuse décortiquée

L’action du but survient dès la 4e minute de jeu. À la suite d’une sortie manquée de Lucas Chevalier, c’est en effet Marquinhos qui dévie le ballon dans ses propres filets. Sur un centre de Mason Greenwood côté droit, le gardien parisien Lucas Chevalier rate complètement sa sortie. Dans le duel aérien qui s’ensuit entre Aguerd et Marquinhos, c’est finalement le capitaine brésilien du PSG qui, selon la LFP, touche en dernier le ballon avant qu’il ne franchisse la ligne.

LIRE AUSSI
Lire aussi 2
L’Afrique récompensée au Ballon d’Or 2025

Pour les observateurs présents au stade, la confusion était compréhensible. Le défenseur marocain semblait bien avoir pris le dessus sur Marquinhos dans ce duel et paraissait être l’auteur de la tête victorieuse. Mais les images au ralenti ont révélé une autre réalité technique.

Un symbole déchu pour le football marocain

Cette décision représente une déception particulière pour le football marocain. Nayef Aguerd, figure emblématique des Lions de l’Atlas depuis la Coupe du monde 2022 au Qatar, s’apprêtait à marquer l’histoire en tant que buteur décisif du premier succès marseillais face au PSG au Vélodrome depuis 2011.

Aguerd, déjà buteur face à Lorient, n’ajoute donc pas un deuxième but à son compteur cette saison. Le défenseur de 28 ans, recruté cet été pour 23 millions d’euros en provenance de West Ham, s’était rapidement imposé comme un pilier de la défense phocéenne. Cette réalisation fantôme l’aurait consacré héros du Classique et symbole du renouveau marseillais.

Au Maroc, où le football suscite des passions énormes, cette décision ne manquera pas de faire couler beaucoup d’encre. Aguerd, né à Kénitra et formé à l’académie Mohammed VI, représente l’exemple parfait de la réussite du football marocain à l’international. Le voir perdre la paternité de ce but historique contre le champion d’Europe en titre, constitue une frustration symbolique pour tout un pays.

Une victoire qui reste intacte malgré tout

« Cela ne changera évidemment rien à l’histoire mais la LFP a décidé que le but du Clasico de lundi n’avait pas été inscrit par Nayef Aguerd mais par Marquinhos contre son camp« . En effet, l’essentiel demeure : l’OM a signé sa première victoire face au PSG au Vélodrome depuis 14 ans, mettant fin à une série de six matches sans marquer face aux Parisiens en Ligue 1.

Cette décision soulève néanmoins des questions sur les critères d’attribution des buts. « Et c’est justement parce que ça ne change rien à l’histoire qu’elle aurait pu l’attribuer à Aguerd« , s’interrogent certains observateurs. Quand la distinction devient si ténue entre les deux joueurs impliqués dans l’action, la LFP aurait-elle pu faire preuve de plus de clémence ?

LIRE AUSSI
Lire aussi 1
Moulay Hassan s’amuse avec Nayef Aguerd

Malgré cette déception, Nayef Aguerd peut s’enorgueillir d’une intégration réussie à Marseille. Ses performances défensives et son leadership naturel en font déjà un pilier du projet De Zerbi. Le défenseur marocain aura d’autres occasions de marquer des buts décisifs sous les couleurs marseillaises.

Avatar photo
LIRE LA BIO
Amadou Atar est une référence dans le monde du football africain. Il est précis et objectif dans ses articles, même si on ne peut lui enlever un penchant historique pour le mythique club français de Saint-Etienne où sont passés plusieurs des plus grands joueurs africains de l'histoire
Newsletter Suivez Afrik.com sur Google News

LIRE AUSSI

CAN 2025

CAN 2025 au Maroc : AEVM élargie et « Yalla » pour les supporters — ce qu’il faut savoir

À l’approche de la CAN (21 décembre 2025–18 janvier 2026), le Maroc introduit une Autorisation Électronique de Voyage au Maroc (AEVM) temporaire pour huit...
Un troupeau de moutons

Mabouba Diagne au SPACE 2025 : une présence ministérielle africaine inédite à Rennes au Salon Mondial de l’élevage

Le ministre sénégalais de l'Agriculture, Mabouba Diagne, est devenu le premier responsable ministériel africain à participer à l'inauguration officielle du SPACE, le Salon international...
Affiche Jazz à Rabat 2025

Jazz à Rabat 2025 : la renaissance d’un festival historique dans la capitale marocaine

Le festival Jazz au Chellah fait peau neuve en 2025 avec une nouvelle identité, un nouveau lieu et une programmation exceptionnelle. Découvrez Jazz à...
L'actualité africaine, notre passion
CARTE D'AFRIQUEPLAN DU SITE
QUI SOMMES-NOUSMENTIONS LÉGALES
ARCHIVES AOUT 2025Gestion des cookies
© Afrik 2025