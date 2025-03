Nord-Kivu : RwandAir et Kenya Airways annoncés pour desservir Goma après la réouverture de l’aéroport

Après des mois de fermeture, l’aéroport de Goma est sur le point d’être à nouveau fonctionnel. Sur la liste des compagnies aériennes annoncées pour le desservir, RwandAir et Kenya Airways.

Après plusieurs mois de fermeture en raison des affrontements entre les forces congolaises et les rebelles du M23, l’aéroport international de Goma s’apprête à rouvrir ses portes. Cette réouverture s’accompagne d’une annonce : les compagnies RwandAir et Kenya Airways sont en discussion avancée avec les autorités d’occupation pour reprendre leurs vols depuis et vers la ville de Goma.

Un aéroport stratégique au cœur des tensions

L’aéroport de Goma joue un rôle clé dans la connectivité du Nord-Kivu avec le reste du pays et les régions avoisinantes. En raison de l’instabilité sécuritaire, il avait été fermé suite aux combats opposant les FARDC aux rebelles du M23. Depuis, des travaux de déminage ont été entrepris afin de permettre une reprise progressive des activités aériennes.

Le 28 mars 2025, un accord a été signé entre le M23 et la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC), prévoyant notamment la réhabilitation de l’aéroport international de Goma. Cet engagement vise à restaurer les infrastructures endommagées et à garantir la sécurité des vols commerciaux. Ce n’est pas la première fois que l’aéroport de Goma fait l’objet de travaux d’amélioration. En 2015, une première phase de modernisation avait permis d’étendre la piste à 2 665 mètres, grâce à un financement allemand, suivie d’un projet d’extension à 3 000 mètres lancé par le Président Joseph Kabila. Ces initiatives visaient à renforcer la connectivité internationale de la ville.

Un enjeu économique et touristique

Entre autres objectifs, la réouverture de l’aéroport vise à faciliter les déplacements des hommes d’affaires et la relance du tourisme dans la région. L’arrivée de RwandAir et Kenya Airways à Goma porte l’espoir de booster le développement économique de la région. La suspension des vols en février 2025, dans un contexte de tensions diplomatiques entre la RDC et le Rwanda, avait fortement impacté les échanges commerciaux et le secteur du tourisme.

En discutant avec la compagnie aérienne rwandaise, les rebelles de l’AFC/M23 prennent donc le contre-pied de la position affichée en février par le régime de Kinshasa par rapport à RwandAir. Une attitude qui semble bien cohérente au regard du fait que le Rwanda est considéré comme le principal soutien du M23. Selon certaines sources, la reprise des liaisons aériennes est attendue avec impatience par les acteurs économiques locaux. Il reste à savoir si la ville de Goma sous occupation rebelle pourrait effectivement retrouver son statut de grande métropole économique de l’est de la RDC.