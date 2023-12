Nigeria : au moins 20 morts dans l’explosion d’un oléoduc

Au Nigeria, l’explosion d’un oléoduc, dans la province de Rivers, a coûté la vie à 20 personnes. L’accident a été déclenché par des trafiquants de carburant.

Au moins vingt personnes ont perdu la vie dans l’explosion d’un oléoduc, dans la province de Rivers, au Nigeria. Par ailleurs, de nombreuses autres personnes ont été blessées. L’oléoduc de la compagnie pétrolière de la région d’Omoku avait été percé par des jeunes qui voulaient voler du pétrole. Une enquête a été ouverte pour mettre la lumière sur les circonstances du drame.

Des équipes de recherche et de sauvetage ont été dépêchées sur les lieux pour tenter de circonscrire l’explosion et voir comment mettre fin à ce genre d’incident. Pays africain riche en pétrole, les vols de carburant font partie du lot quotidien des Nigérians. Selon le gouvernement, en 2023, plus de 3 milliards de dollars de dommages avaient été causés par l’augmentation des vols de pétrole.

Fréquentes explosions d’infrastructures pétrolières

Ces sommes se sont en outre volatilisées du fait d’attaques récurrentes contre les oléoducs dans le pays. Signalons par ailleurs, le Nigeria enregistre régulièrement des drames liés à des explosions d’infrastructures pétrolières. On se rappelle, en avril 2022, de l’explosion, dans une raffinerie de pétrole illégale. Ce drame avait fait au moins 80 morts, dans le Sud du Nigeria.

Un drame survenu sur un site situé entre les États pétroliers de Rivers et d’Imo, où s’activaient des trafiquants de carburant. Si la police n’avait fourni aucun bilan, des médias avaient fait état de plus de cent personnes tuées au cours de la déflagration qui a tout calciné.