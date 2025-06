RDC : au moins 77 morts dans des inondations et des naufrages meurtriers

En RDC, les intempéries ont causé la mort de 77 personnes en quelques jours, entre inondations meurtrières à Kinshasa et naufrages sur le lac Tumba. Le gouvernement appelle à la solidarité nationale.

La République démocratique du Congo est frappée par une double tragédie. Entre les inondations qui ont englouti Kinshasa et le chavirement de trois bateaux sur le lac Tumba, le pays pleure au moins 77 morts et redoute un bilan encore plus lourd.

Une catastrophe sur deux fronts

La RDC est en deuil. Les autorités ont annoncé dimanche soir un bilan provisoire de 77 morts et plus de 100 personnes portées disparues, à la suite de deux catastrophes naturelles distinctes mais survenues à quelques jours d’intervalle.

Dans la province de l’Équateur, au nord-ouest du pays, trois bateaux ont coulé mercredi dernier sur le lac Tumba alors qu’ils naviguaient en pleine tempête. Selon le ministère de l’Intérieur, 48 corps ont été repêchés et 107 passagers sont toujours portés disparus. Près de 50 rescapés ont pu être secourus.

Kinshasa sous les eaux

À Kinshasa, la capitale, les fortes pluies du week-end ont provoqué des glissements de terrain meurtriers. Le dernier bilan officiel fait état de 29 morts, dont plusieurs enfants, tandis que de nombreuses habitations ont été emportées par les flots. Plusieurs quartiers restent difficilement accessibles.

Les images partagées sur les réseaux sociaux montrent des rues transformées en torrents de boue et des maisons englouties. Un pont s’est également effondré dans l’une des communes touchées.

Mobilisation nationale face à l’urgence

Le gouvernement a dépêché une délégation dans la province de l’Équateur pour coordonner les secours et évaluer les besoins humanitaires. À Kinshasa, des travaux de réparation ont déjà commencé dans les zones sinistrées.

Dans son communiqué, le ministère de l’Intérieur a assuré que des mesures étaient prises pour renforcer les plans de prévention des catastrophes naturelles et améliorer la résilience des communautés face aux effets du changement climatique.