Nigéria : l’effondrement d’une école tue 21 élèves et en blesse des douzaines

Au Nigéria, la ville de Jos pleure la perte tragique de 21 élèves suite à l’effondrement d’une école durant la période d’examens, laissant des douzaines blessées.

La ville de Jos, située dans l’État du Plateau au centre du Nigéria, est en deuil après une tragédie survenue vendredi 12 juillet. Une école, la Saint Academy, s’est effondrée, entraînant la mort de 21 élèves et blessant 69 autres. Les victimes, pour la plupart des enfants, étaient en pleine période d’examens lorsque le bâtiment s’est effondré sans avertissement.

Immédiatement après l’effondrement, des secouristes et des équipes de sauvetage ont été dépêchés sur les lieux. Des pelleteuses mécaniques ont été utilisées pour tenter de dégager les décombres et sauver les élèves encore piégés. Les scènes de désespoir étaient palpables alors que des parents paniqués cherchaient désespérément leurs enfants parmi les ruines de l’école.

A lire aussi : Nigeria : au moins 20 morts dans l’explosion d’un oléoduc

Wulliya Ibrahim, un élève de 15 ans qui a survécu à l’effondrement, a raconté son expérience terrifiante : « Je suis entré dans la classe et à peine cinq minutes plus tard, j’ai entendu un bruit, et ensuite je me suis retrouvé ici », a-t-il déclaré depuis son lit d’hôpital, sa mère à ses côtés. « Nous sommes nombreux dans la classe, nous étions en train de passer nos examens.»

To all the families of the victims at Saints Academy, Busa Buji, Jos North, Nigeria, we say take heart!

Condolences and quick recovery to those injured. pic.twitter.com/m0Si6AKcTB

— Arsenal Fans Nigeria (@ArsenalNigeria_) July 12, 2024