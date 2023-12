Deuil au Nigeria : l’armée bombarde par erreur un village et tue au moins 85 civils

Une frappe aérienne de l’armée nigériane a accidentellement touché des habitants du village de Tudun Biri (État de Kaduna). Bialn : au moins 85 morts et 66 blessés.

Dimanche 3 décembre 2023. Il sonnait entre 21 heures et 22 heures, heure locale, à Tudun Biri. Un village de Kaduna, un État situé au nord-ouest du Nigeria. Les populations étaient en fête lorsqu’un drone de l’armée bombarde le village.

Un bilan très lourd

De nombreuses personnes, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées sont morts sur le coup. Des dizaines d’autres sont blessées. Le bilan qui faisait état de 30 morts peu de temps après la frappe est passé à 85 décès, lundi soir. « Le bureau de la zone nord-ouest a reçu des informations des autorités locales selon lesquelles 85 corps ont été enterrés jusqu’à présent, tandis que les recherches se poursuivent », a annoncé l’Agence nationale de gestion des urgences (NEMA, en anglais) sur sa page Facebook.

Le même communiqué précise que le bureau s’est rendu à l’hôpital Barau Dikko où des victimes reçoivent des soins. Il a pu voir sur place 66 blessés à des degrés divers. Jusqu’à la publication du communiqué, les éléments du bureau de la zone nord-ouest de la NEMA n’ont pas pu se rendre dans la communauté « en raison de la tension, bien que des consultations soient en cours avec les dirigeants religieux, les dirigeants traditionnels et les organismes de sécurité » afin de l’apaiser.

Une frappe non intentionnelle

L’armée a reconnu être à l’origine de cette frappe « commise par erreur », a précisé Samuel Aruwan, ministre local de l’Information, à l’occasion d’un point de presse à Kaduna. « Le gouvernement de l’État de Kaduna a reçu un compte rendu au sujet de l’attaque de dimanche soir, qui a fait des morts et des blessés parmi les civils à Tudun Biri, une localité de l’État de Kaduna », a-t-il expliqué. Avant de poursuivre : « L’armée nigériane a donné des détails sur les circonstances qui ont mené à cette frappe malheureuse et non intentionnelle. Le major Okoro a expliqué que l’armée nigériane était en mission de routine contre les terroristes, mais que malheureusement les populations de Tudun Biri ont été touchées. Les opérations de sauvetage et de secours se poursuivent. Et des dizaines de blessés ont été évacués à l’hôpital par les autorités ».

Le Président Tinubu diligente une enquête

Ce drame a amené le Président Tinubu à ordonner l’ouverture immédiate d’une enquête. Dans un communiqué publié par la Présidence, Bola Tinubu « qualifie l’incident de très malheureux, troublant et douloureux, et exprime son indignation et son chagrin face à la perte tragique de vies nigérianes ».

Il sied de rappeler que l’armée nigériane a souvent recouru aux bombardements aériens. Ceci, dans sa lutte contre les groupes de « bandits » et les djihadistes qui opèrent au nord du pays, depuis 2009. Et ces bombardements donnent souvent lieu à des bavures. En janvier 2017 par exemple, un avion de chasse a causé la mort de 112 personnes. Il a accidentellement frappé un camp abritant 40 000 déplacés. Des victimes des violences djihadistes dans la ville de Rann, à la frontière avec le Cameroun.

Deux ans plus tard, juillet 2019, une frappe aérienne visant des djihadistes tombe sur le village de Gajiganna. Une localité située à une cinquantaine de kilomètres de Maiduguri, la capitale de l’État de Borno (nord-est). Bilan : 13 civils tués. 20 pêcheurs ont perdu la vie et d’autres ont été blessés dans des conditions identiques, en septembre 2021. Lorsqu’un bombardement les a atteints par erreur dans la région de Kwatar Daban Masara, sur le lac Tchad.