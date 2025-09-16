Nigeria : Hilda Baci signe un nouveau record avec près de 9 tonnes de riz jollof

À Lagos, la cheffe nigériane Hilda Baci a établi un nouveau record Guinness en cuisinant près de 9 tonnes de riz jollof. Une performance spectaculaire qui consacre la jeune cheffe comme ambassadrice mondiale de la gastronomie nigériane, tout en célébrant un plat emblématique de l’Afrique de l’Ouest.

La cheffe nigériane Hilda Baci, déjà connue pour avoir repoussé les limites culinaires, vient d’entrer une nouvelle fois dans le livre Guinness des records. Cette fois, elle a cuisiné à Lagos le plus grand plat de riz jollof au monde, une performance homologuée ce 15 septembre et qui consacre l’icône culinaire comme ambassadrice incontestée de la gastronomie nigériane.

Un exploit culinaire hors normes

Dans une marmite géante de 23 000 litres spécialement conçue pour l’occasion, Hilda Baci et son équipe ont préparé pas moins de 8,7 tonnes de riz jollof. Pour ce défi, il a fallu quatre tonnes de riz basmati, 500 cartons de tomates, 600 kilos d’oignons, 750 kilos d’huile, des centaines de kilos de viande de chèvre et une généreuse dose d’épices locales.

La préparation, qui a duré près de neuf heures, a été suivie par plusieurs milliers de spectateurs venus encourager la cheffe et assister à la distribution du plat une fois le record confirmé. La pesée du jollof, effectuée par une grue, a donné lieu à quelques frayeurs lorsque l’énorme marmite s’est affaissée à deux reprises avant que le Guinness World Records ne valide officiellement la performance.

Une cheffe déjà dans l’histoire

À seulement 28 ans, Hilda Baci n’en est pas à son premier coup d’éclat. En 2023, elle avait déjà inscrit son nom dans le Guinness des records avec le plus long marathon de cuisine en solo, en cuisinant pendant 93 heures et 11 minutes. Bien que détrônée depuis, elle vient de prouver qu’elle reste une figure incontournable de la scène culinaire mondiale.

Avec ses plus de trois millions d’abonnés sur Instagram, la cheffe nigériane a su transformer ses exploits en véritables événements populaires. « Nous l’avons encore fait », a-t-elle écrit sur son compte X (ancien Twitter), reprenant le slogan qui accompagne désormais chacun de ses records.

Le riz jollof, symbole d’identité africaine

Au-delà de la performance, ce record met une nouvelle fois en lumière le riz jollof, plat emblématique d’Afrique de l’Ouest. Ses origines remontent à l’ancien empire Wolof, et il suscite depuis des décennies une rivalité culinaire entre pays, notamment entre le Nigeria et le Ghana, chacun revendiquant la meilleure recette.

« Le Nigeria est considéré comme le géant de l’Afrique, et le riz jollof est sans doute le plat le plus associé à notre pays. Il était logique que ce soit ici qu’on réalise la version la plus gigantesque », a expliqué Hilda Baci lors de la cérémonie.

Entre tradition et modernité

Avec ce nouvel exploit, Hilda Baci confirme sa volonté de porter haut les couleurs du Nigeria à travers la cuisine. En transformant un plat de tous les jours en performance mondiale, elle rappelle que la gastronomie peut être un vecteur de fierté nationale et de rayonnement culturel.

L’histoire retiendra qu’à Lagos, un soir de septembre 2025, près de 9 tonnes de riz jollof ont uni des milliers de personnes autour d’un même plat, symbole à la fois d’abondance, de convivialité et d’identité africaine.