Otage du nord-ouest : cent écoliers libérés au Nigeria

Les victimes d’un enlèvement de masse dans une école catholique retrouvent leurs familles. Une vague de soulagement traverse le Nigeria. Une centaine d’écoliers, enlevés le mois dernier dans une école catholique, ont été libérés par le gouvernement d’Abuja et sont en cours de rapatriement vers leurs familles.

Cet enlèvement de masse, survenu dans l’État du Niger, avait rappelé au pays le traumatisme de l’enlèvement des lycéennes de Chibok par Boko Haram en 2014.

Un retour progressif sous haute sécurité

Lundi, après plus de deux semaines de captivité, les enfants ont été remis aux autorités locales à Minna, la capitale de l’État du Niger. Le mardi, ils ont entamé leur voyage vers leurs foyers.

Selon Daniel Atori, porte-parole de l’Association chrétienne du Nigeria (CAN), les élèves ont été escortés de Minna à Kontagora, une étape à mi-chemin de leur village reculé de Papiri. Ils doivent finalement être conduits à Papiri pour les retrouvailles tant attendues.

L’enlèvement avait eu lieu fin novembre à l’internat mixte St Mary’s. La CAN avait initialement déclaré que 303 élèves et 12 membres du personnel avaient été enlevés. Une cinquantaine d’entre eux s’étaient échappés immédiatement après l’attaque.

Zones d’ombre sur la libération et le suivi des victimes

Les autorités nigérianes n’ont donné aucun détail sur les conditions de cette libération, notamment si des rançons ont été versées, et n’ont annoncé aucune arrestation.

De plus, l’incertitude demeure quant au nombre exact de personnes encore captives. Si la CAN estime qu’environ 165 personnes (élèves et personnel) seraient toujours détenues, le président Bola Tinubu a affirmé lundi, dans une déclaration officielle, que le nombre d’otages restant était de 115.

Un responsable d’une organisation caritative internationale a d’ailleurs exprimé sa préoccupation quant à la rapidité du rapatriement. Les enfants, âgés pour la plupart de 10 à 17 ans, ont été ramenés dans leur village sans avoir bénéficié d’un soutien médical ou psychologique préalable. Aucun test n’a été réalisé pour identifier ceux nécessitant une prise en charge médicale urgente.