Nigeria : Tinubu déclenche l’état d’urgence total pour briser la spirale de violence

Serge Ouitona

Lecture 4 min.
Bola Tinubu, président de la CEDEAO
Bola Tinubu, président du Nigeria

Face à l’escalade de la violence armée et à la multiplication des enlèvements qui frappent de nouveau le Nigeria, le Président Bola Ahmed Tinubu a décrété, mercredi 26 novembre 2025, « l’état d’urgence sécuritaire national ». Cette décision s’accompagne d’une série de mesures radicales visant à réorganiser les forces de sécurité et à rétablir l’autorité de l’État dans les régions les plus touchées.

Confronté à une violence endémique, le Nigeria engage une réforme sans précédent de ses forces de sécurité, sous l’impulsion d’un Président déterminé à reprendre le contrôle du territoire.

Un pays secoué par une recrudescence d’attaques et d’enlèvements

Depuis plusieurs semaines, les signaux alarmants se multiplient. Rien que sur les dix derniers jours, plus de 350 personnes ont été enlevées dans différents États de la fédération, selon les autorités. Les attaques de groupes armés (bandits, milices locales, factions terroristes) continuent de déstabiliser plusieurs régions, en particulier dans le nord-ouest, le centre et le nord-est du pays.

L’annonce faite par Bola Ahmed Tinubu traduit l’inquiétude croissante du gouvernement face à une crise sécuritaire structurelle qui persiste malgré les efforts entrepris depuis plusieurs années.

Une refonte complète des forces de l’ordre

Parallèlement à l’état d’urgence, le chef de l’État a ordonné une réorganisation profonde des forces de sécurité. L’armée et la police sont sommées de procéder au recrutement immédiat de 20 000 agents supplémentaires, venant s’ajouter aux 30 000 déjà approuvés plus tôt cette année. Objectif : renforcer les effectifs sur le terrain et améliorer la capacité de réponse dans les zones les plus vulnérables.

Tinubu a également pris une décision symboliquement forte : la fin du service d’escorte pour les personnalités publiques, les hommes politiques et les célébrités. Jusqu’ici, une part considérable de la police servait de garde rapprochée à des acteurs politiques ou économiques. L’Agence de l’Union européenne pour l’asile (EUAA) estimait récemment que plus de 100 000 policiers sur 371 000 étaient affectés à ce type de missions, au détriment de la sécurité générale. Ces agents seront désormais redéployés dans les zones à risque, après une formation ciblée.

Les forêts au cœur de la bataille sécuritaire

Dans un pays où de nombreux groupes armés utilisent les zones forestières comme sanctuaires, Bola Ahmed Tinubu a annoncé le déploiement immédiat de tous les gardes forestiers formés. Ils sont placés sous l’autorité du Département de la Sécurité d’État (DSS). « Les gardes forestiers doivent débusquer les terroristes et les bandits qui se cachent dans nos forêts », a déclaré le Président, réaffirmant que la traque des groupes armés constitue une priorité nationale.

Ahmed Tinubu a également apporté son soutien aux États fédérés qui souhaitent créer leurs propres unités de sécurité locales, destinées à épauler la police fédérale dans les opérations de terrain.

Réguler les conflits liés au pastoralisme : la fin du pâturage libre

Autre mesure d’importance : le Président nigérian exige la fin immédiate du pâturage libre, une pratique régulièrement à l’origine de violents conflits entre éleveurs et agriculteurs dans plusieurs régions du pays. Ahmed Tinubu s’engage à imposer progressivement l’élevage en ranch, considéré comme un moyen de réduire les affrontements meurtriers et de contrôler les déplacements des éleveurs armés.

Parallèlement, le gouvernement annonce un désarmement d’urgence des détenteurs d’armes illégales, particulièrement dans les zones rurales où prolifèrent les groupes criminels.

LIRE AUSSI
Lire aussi 1
Le Nigeria une nouvelle fois sous le choc après une vague d’enlèvements d’élèves

Une stratégie de rupture face à une crise chronique

Avec cette série de mesures, Bola Ahmed Tinubu joue une carte majeure. Son plan sécuritaire vise à :

  • remettre des effectifs sur le terrain,
  • réduire la corruption interne et les privilèges des élites,
  • renforcer le contrôle territorial,
  • endiguer les violences agro-pastorales,
  • restaurer la confiance entre populations et forces de l’ordre.

Les regards sont dorénavant tournés vers le Nigeria pour voir si cette stratégie d’urgence portera des fruits et permettra enfin de freiner une crise sécuritaire qui mine le pays depuis plusieurs années. Les prochains mois seront décisifs pour juger de l’impact réel de ces réformes sur la stabilité nationale.

Avatar photo
Serge Ouitona, historien, journaliste et spécialiste des questions socio-politiques et économiques en Afrique subsaharienne.
Facebook Linkedin
Newsletter Suivez Afrik.com sur Google News

LIRE AUSSI

Cameroun ossements humains

Sierra Leone : un reportage choc de la BBC révèle un trafic humain destiné à des rituels d’argent

Une enquête de la BBC plonge au cœur d’un univers clandestin où se mêlent croyances mystiques, violences extrêmes et dérives criminelles. Le reportage révèle...
Pain

Crise du pain au Maroc : tensions sur les prix, appel urgent à la transparence

La controverse autour d’une possible hausse du prix du pain gagne en intensité au Maroc, alimentée par les divergences entre professionnels du secteur et...
Croissance économique

Top 5 des plus grandes économies africaines en 2025 : l’Algérie (3ᵉ) devance le Maroc (5ᵉ)

L’Afrique va franchir un cap symbolique en 2025 avec un PIB continental dépassant les 3 100 milliards de dollars, selon les dernières données de...
L'actualité africaine, notre passion
CARTE D'AFRIQUEPLAN DU SITE
QUI SOMMES-NOUSMENTIONS LÉGALES
ARCHIVES OCTOBRE 2025Gestion des cookies
© Afrik 2025