Nigeria : au moins 38 blessés lors de l’atterrissage d’urgence d’un avion

Au moins 38 personnes ont été blessées, dont six grièvement, lors de l’atterrissage d’urgence d’un avion d’United Airlines à Lagos, la capitale commerciale du Nigeria, selon un communiqué de l’Autorité fédérale des aéroports (FAAN) de ce pays.

L’avion, un Boeing 787-800, a décollé jeudi de l’aéroport international Murtala Muhammed, à Lagos, à 23h59 heure locale, à destination de Washington, a indiqué la FAAN dans un communiqué publié vendredi soir.

L’avion a été contraint de « retourner d’urgence »

Cependant, l’avion a été contraint de « retourner d’urgence » vers la ville nigériane et a atterri « en toute sécurité » vendredi à 3 h 22, heure locale. Il y avait à son bord 245 adultes et 11 membres d’équipage, selon le régulateur.

« Quatre passagers et deux membres d’équipage ont été grièvement blessés, et 27 passagers et cinq membres d’équipage ont été légèrement blessés », a-t-il déclaré, ajoutant que « l’avion lui-même n’a pas subi de dommages importants ».

La porte-parole d’United Airlines, Leslie Scott, a déclaré à la source que six des blessés étaient déjà sortis de l’hôpital et que la raison du retour de l’avion n’était pas due à de graves turbulences, et qu’ils « travaillaient avec les autorités aéronautiques américaines et nigérianes pour comprendre la cause » de l’incident.

Chaos à bord du Boeing 787-800

L’Autorité nigériane de l’aviation civile (NCAA) a confirmé qu’elle enquêtait sur cette affaire, qui s’est produite au-dessus de l’espace aérien de la Côte d’Ivoire. « Nous enquêtons sur l’incident. Nous avons reçu le journal des données de vol pour déterminer exactement ce qui s’est passé », a déclaré Michael Achimugu, directeur des affaires publiques et de la protection des consommateurs de la NCAA, dans un communiqué.

Des vidéos capturées par les passagers et publiées sur les réseaux sociaux montrent le chaos généré à bord du Boeing 787-800 par l’incident, avec des plateaux, de la nourriture et d’autres objets éparpillés dans le couloir de l’avion.