Niger : que cache la visite du général Abdourahamane Tiani au Mali ?

Le général Abdourahamane Tiani a effectué une visite officielle de 24 heures à Bamako ce 30 septembre 2025. Accueilli par le colonel Assimi Goïta avec un cérémonial d’État, il a participé à plusieurs échanges de haut niveau. Les discussions ont porté sur la sécurité, l’économie et le renforcement de l’Alliance des États du Sahel.

Cette rencontre confirme le resserrement politique et diplomatique entre le Niger et le Mali.

Une arrivée marquée par un cérémonial officiel

À l’aéroport international Modibo Keïta de Bamako, la cérémonie d’accueil a été conduite dans la plus grande solennité. Hymnes nationaux, revue des troupes et présence de hautes personnalités maliennes ont marqué la cérémonie. Le Conseil national de Transition et la communauté nigérienne résidant au Mali ont également donné le ton d’une rencontre placée sous le sceau du rapprochement politique et diplomatique. Après ce cérémonial, les deux chefs d’État se sont retirés pour un premier tête-à-tête avant de se rendre au Palais de Koulouba.

Des échanges centrés sur la sécurité et la souveraineté

Selon des sources proches des deux présidences, les discussions ont porté sur la défense, la coopération sécuritaire et économique ainsi que la consolidation des projets communs dans le cadre de l’AES. Cette organisation régionale, créée en 2023 par le Mali, le Niger et le Burkina Faso, se veut une alternative à la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), dont ces trois pays se sont officiellement retirés en janvier 2024.

Une alliance militaire et politique renforcée

La rencontre entre Assimi Goïta et Abdourahamane Tiani illustre la volonté des deux dirigeants de renforcer leur front commun face aux défis sécuritaires et diplomatiques. Tous deux issus de coups d’État militaires, ils défendent une vision axée sur la souveraineté nationale, la lutte contre le terrorisme et la réduction de la dépendance vis-à-vis des partenaires traditionnels de la région.

Un rapprochement qui s’inscrit dans la durée

Il s’agit de la deuxième visite officielle du général Tiani au Mali depuis son arrivée au pouvoir en juillet 2023. Elle confirme la volonté de Niamey et Bamako de bâtir un partenariat stratégique au-delà des simples discours. À l’issue de son séjour, le président nigérien devait s’adresser à la presse pour présenter les conclusions de cette rencontre.