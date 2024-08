Ngoma 2024 : Kisangani, cœur de la scène artistique africaine

La ville de Kisangani, nichée au cœur de la République Démocratique du Congo, s’apprête à vibrer au rythme des tambours africains. Ce samedi 24 août marque le coup d’envoi de la 14e édition du festival international d’arts de scène « Ngoma ». Cet événement annuel est devenu un pilier incontournable de la culture congolaise. Il promet de célébrer la diversité artistique de l’Afrique et d’ouvrir un espace de dialogue autour des enjeux culturels auxquels fait face la jeunesse du continent.

Pendant une semaine, Kisangani accueillera des artistes venus des quatre coins du pays et du Burundi, dans une ambiance où créativité et partage sont les maîtres mots.

Un programme riche et varié pour célébrer la culture africaine

Le festival Ngoma, dont le nom en kiswahili signifie « Tamtam », propose une programmation dense et éclectique qui ravira les amateurs d’arts de scène. Théâtre, danse, musique, humour, slam et, pour la première fois, des contes seront à l’honneur. En tout, 19 spectacles sont prévus pour faire vibrer les cœurs des plus de 2 000 spectateurs attendus quotidiennement. La compagnie théâtrale Shine Théâtre de Kisangani présentera son spectacle « Lève toi » parmi les moments forts de cette édition. De plus, Alain Esongo de Goma offrira une prestation humoristique intitulée « Coup d’État ».

L’enjeu de l’appropriation de la culture par la jeunesse

Le thème choisi pour cette 14e édition, « Jeunesse et enjeux culturels », met en lumière l’importance de l’engagement des jeunes dans le secteur culturel africain. Ngoma 2024 aspire à devenir un carrefour d’échanges où les jeunes talents peuvent présenter leurs œuvres. L’événement leur offre également l’opportunité de réfléchir collectivement aux défis culturels du continent.

À cet effet, des ateliers de formation sont prévus, dont le très attendu « Bokundoli » (résurrection en lingala), dédié aux slameurs de Kisangani. Cet atelier se terminera par une représentation autour du thème « Femme leader africaine ». Il offrant ainsi une plateforme d’expression et de valorisation des talents féminins.

Un foyer de talents locaux et internationaux

Cette année, le festival rassemble des compagnies artistiques provenant de plusieurs villes de la RDC, telles que Goma, Kinshasa, Lubumbashi et Bukavu. Cependant, les contraintes budgétaires ont limité la participation internationale à la seule compagnie de théâtre de Bujumbura, au Burundi. Cela n’enlève rien à la richesse du programme, qui promet des moments inoubliables. Les artistes locaux, comme Leodinho ANKH Chukrani avec sa performance de danse « 2100 », sont prêts à marquer les esprits. De son côté, Dan Bosembo captivera le public avec son conte intitulé « Nyeti ».

Un soutien financier clé pour la pérennité du festival

L’organisation d’un événement de cette envergure nécessite des ressources financières conséquentes. Cette année, le festival Ngoma bénéficie du soutien de l’association Africaria, qui a contribué à hauteur de 55 060 euros. Cette aide financière assure la qualité des spectacles et des infrastructures. Elle permet également de rendre l’accès gratuit au public. Cette accessibilité est importante pour encourager une participation massive des habitants de Kisangani et des environs. Elle favorise l’appropriation de la culture par tous.