Lutte contre la corruption en milieu judiciaire en RDC : des auxiliaires de justice poursuivis

Le ministre congolais de la Justice est décidé à réformer profondément le système judiciaire de son pays. Dans ce sens, Constant Mutamba vient d’instruire le procureur général près la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe à l’effet d’intenter des poursuites contre des greffiers et des secrétaires impliqués dans des faits de malversation.

Les grognes dans le milieu des magistrats ne semblent pas émousser l’ardeur de Constant Mutamba. L’avocat de 36 ans, plus jeune des 26 candidats à la dernière Présidentielle en RDC, et actuel ministre d’État, ministre de la Justice dans le gouvernement Suminwa, s’est donné pour mission de soigner la justice reconnue malade par le premier citoyen congolais, Félix Tshisekedi lui-même. « Le chef de l’État nous a donné la mission de redresser l’appareil judiciaire et pénitentiaire. C’est le travail auquel nous nous attelons nuit et jour », a déclaré Constant Mutamba, il y a quelques semaines. Redresser l’appareil judiciaire implique aussi de mener une lutte implacable contre la corruption dans le secteur. C’est ce qu’a commencé par faire Constant Mutamba en ordonnant au procureur général près la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe d’engager des poursuites judiciaires contre « les greffiers et secrétaires détourneurs ».

Près de 9 millions de dollars en jeu

Le dossier chaud par rapport auquel le ministre de la Justice interpelle le procureur est le rapport d’audit exécuté par la Cour des comptes au niveau des 43 entités judiciaires de Kinshasa. Ce rapport révèle des faits de détournements de deniers publics par exemple par certains individus qui utilisaient leurs comptes personnels pour encaisser les recettes publiques. Des actes de corruption sur fond de falsification de preuves de paiement, d’utilisation de faux documents bancaires sont également dénoncés par le rapport. Le manque à gagner pour l’État congolais est chiffré à plus de 8.8 millions de dollars américains pour le compte de l’année 2023. Constant Mutamba demande la diligence du parquet pour enclencher la procédure contre toutes les personnes citées dans le dossier afin que l’affaire soit clarifiée et que les sanctions idoines tombent.