Naufrage en Mauritanie : le pape Léon XIV appelle à la fraternité et à la paix

Depuis le Vatican, la voix du pape Léon XIV s’est élevée dimanche 31 août lors de la prière de l’Angélus pour dénoncer ce qu’il a qualifié de « tragédie silencieuse ». Quelques jours plus tôt, au large de Nouadhibou en Mauritanie, une embarcation de migrants a sombré avec à son bord des centaines de personnes.

Au moins 50 corps ont été repêchés, tandis qu’une centaine d’autres passagers restent portés disparus.

Une « tragédie silencieuse » qui frappe l’Afrique

Face aux milliers de fidèles rassemblés place Saint-Pierre, le souverain pontife a exprimé sa « profonde tristesse » pour les victimes, en grande majorité originaires d’Afrique de l’Ouest. Selon l’Organisation internationale pour les migrations, plus de 2 000 personnes ont péri depuis le début de l’année en tentant de rejoindre l’Europe par la Méditerranée ou l’Atlantique. La route atlantique, reliant le Sénégal, la Mauritanie et les îles Canaries, est particulièrement meurtrière : une embarcation sur cinq y disparaît sans laisser de trace.

« Chaque vie compte, nous ne pouvons pas rester indifférents », a martelé Léon XIV, insistant sur la nécessité d’un accueil digne et de solutions humaines face à la crise migratoire.

De la douleur des migrants aux autres victimes de conflits

Au-delà du drame mauritanien, le pape a élargi son appel aux autres zones de souffrance. Il a évoqué les victimes du Darfour, les enfants pris au piège des violences urbaines, ainsi que la guerre en Ukraine, où de récents bombardements ont encore coûté la vie à des civils. « Supplions Dieu d’arrêter la pandémie des armes, grandes et petites, qui infecte notre monde », a-t-il exhorté.

Le Saint-Siège, fidèle à sa ligne diplomatique, plaide pour des corridors migratoires sûrs, une coopération internationale renforcée et une mobilisation des pays riches en faveur des populations les plus vulnérables.

Un message universel tourné vers la paix

Le pape Léon XIV a conclu son intervention par un appel vibrant : « Il est temps de passer de la peur à l’accueil, de la fermeture à la fraternité. » Par ces mots, il a voulu rappeler que le drame des migrants n’est pas seulement une question africaine, mais une responsabilité partagée par l’humanité tout entière.

Alors que les opérations de secours se poursuivent encore au large de Nouadhibou, son message résonne comme une prière, mais aussi comme un avertissement : les tragédies en mer continueront de se répéter si la communauté internationale reste spectatrice.