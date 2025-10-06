Naïma Moutchou entre au gouvernement Lecornu : qui est cette Franco-Marocaine au parcours exceptionnel

Naïma Moutchou fait aujourd’hui son entrée dans le gouvernement dirigé par Sébastien Lecornu en tant que ministre de la Fonction publique. Ce nom, déjà bien connu des sphères politiques parisiennes, incarne un parcours singulier, à la croisée de l’engagement républicain, de la fidélité politique et de la méritocratie républicaine. À 44 ans, cette femme de convictions, au parcours inspirant, symbolise une nouvelle génération politique qui conjugue compétence, rigueur et proximité avec les réalités du terrain.

Une trajectoire marquée par la volonté

Née en 1980 de parents marocains installés en France, Naïma Moutchou a grandi dans une cité HLM d’Eaubonne, dans le Val-d’Oise, au sein d’une fratrie de six enfants. Son père, Lahcen Moutchou, ouvrier puis aide-soignant, arrivé en France dans les années 60, lui transmet les valeurs de travail et de dignité. Sa mère, femme au foyer, contribue à forger chez elle un sens aigu de la famille et du devoir. Ce socle familial modeste mais solide nourrit l’ambition d’une jeune femme déterminée à s’élever par le mérite.

Après des études de droit, elle intègre le barreau de Paris. Elle travaille notamment au sein du prestigieux cabinet de Christian Charrière-Bournazel, ancien bâtonnier. Ce dernier vantera plus tard son calme en audience, son esprit clair et son professionnalisme, saluant une avocate au profil rare.

Une entrée en politique fulgurante

En 2017, à l’occasion de l’essor d’Emmanuel Macron, Naïma Moutchou fait ses premiers pas en politique sous les couleurs de La République en Marche. Elle est élue députée du Val-d’Oise avec un large score, mettant fin à la carrière d’un ténor local des Républicains. Rapidement, elle se fait remarquer à l’Assemblée nationale pour son engagement sans relâche sur les sujets liés à la sécurité, au respect des institutions et à la justice.

Lire aussi : Quand Rachida Dati évoque les relations entre la France et le Maroc

C’est aussi sur le terrain des droits fondamentaux qu’elle s’investit, devenant une voix mesurée mais ferme contre les discriminations. En 2022, elle accède au poste de vice-présidente de l’Assemblée nationale, confirmant sa stature politique grandissante.

L’ombre tutélaire d’Édouard Philippe

Dès ses débuts, Naïma Moutchou se rapproche d’Édouard Philippe. Une affinité intellectuelle et politique les unit rapidement. Ensemble, ils fondent en 2021 le mouvement Horizons, dans lequel elle prend une place stratégique : responsable du pôle Idées, puis porte-parole du parti. Cette position la propulse au cœur de la réflexion sur l’avenir de la droite modérée française.

Dans les cercles proches de l’ancien Premier ministre, son nom est souvent cité parmi les figures d’avenir. « Travailleuse, rigoureuse, consensuelle », disent ses collègues. Son style est sobre, son ton toujours maîtrisé. Elle incarne une droite progressiste, attachée à la République, au mérite, à la laïcité et à l’ordre.

Une ministre à la stature affirmée

Naïma Moutchou hérite aujourd’hui du portefeuille de la Fonction publique, un ministère important en période de tensions sociales et de réforme de l’État. Elle y apportera sa connaissance des institutions, son expertise juridique et son sens du dialogue. Sa nomination n’est pas une surprise : elle avait, ces derniers mois, volontairement renoncé à son poste de vice-présidente de l’Assemblée, anticipant une éventuelle entrée au gouvernement.

Son autorité naturelle, sa capacité d’écoute et son parcours personnel sont autant d’atouts dans la gestion des défis qui l’attendent, notamment la modernisation de l’administration publique et la valorisation des agents de l’État. Au-delà de ses compétences, Naïma Moutchou a su se construire une image accessible et authentique. En témoigne un moment de légèreté resté célèbre à l’Assemblée : en septembre 2024, alors qu’elle présidait une séance consacrée à un amendement sur les producteurs français de chips, elle confond les votants avec des « patates ».

Une figure politique atypique et populaire

Ce lapsus cocasse, qu’elle assume avec humour, lui vaut une salve d’applaudissements… et un regain de popularité sur les réseaux sociaux. Ce trait d’esprit, loin de lui nuire, contribue à humaniser son image. Car Naïma Moutchou incarne aussi cette nouvelle génération d’élus capables de conjuguer sérieux des dossiers et proximité avec les citoyens. Avec cette entrée au gouvernement, Naïma Moutchou franchit une nouvelle étape dans une carrière déjà riche.

Proche d’Édouard Philippe, investie dans un parti en pleine structuration, elle fait désormais partie des figures incontournables de la majorité présidentielle. Son parcours singulier, entre les bancs du barreau, les travées de l’Assemblée et désormais les couloirs ministériels, pourrait bien l’emmener plus loin encore. À l’horizon 2027, certains n’hésitent plus à l’imaginer à des postes de très haute responsabilité.