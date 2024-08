Mpox : l’institut Pasteur de Dakar prépare une riposte vaccinale 

L’Institut Pasteur de Dakar mobilise des ressources et partenariats régionaux pour développer une réponse vaccinale contre l’épidémie croissante de Mpox en Afrique.

Alors que l’épidémie de Mpox continue de se propager en Afrique, l’Institut Pasteur de Dakar, en collaboration avec plusieurs pays africains, se mobilise pour contrer cette menace sanitaire. En première ligne, l’institution met en place des stratégies pour diagnostiquer, contrôler et potentiellement vacciner contre cette maladie, encore peu connue mais en constante progression.

L’Institut Pasteur de Dakar en première ligne de la lutte contre le Mpox

Depuis plusieurs semaines, l’Institut Pasteur de Dakar est au cœur des efforts pour contenir la propagation du Mpox, aussi connu sous le nom de variole du singe. La maladie, autrefois confinée à certaines régions d’Afrique centrale, commence à s’étendre vers d’autres parties du continent, suscitant une inquiétude croissante parmi les autorités sanitaires. Pour répondre à cette crise, l’Institut Pasteur de Dakar a organisé une série d’ateliers destinés aux professionnels de la santé des quinze pays membres de la CEDEAO, ainsi que du Rwanda et de la Mauritanie.

Sous la direction du Dr Abdouramhane Sow, directeur de la santé publique de l’Institut Pasteur de Dakar, des ateliers sont organisés pour renforcer les capacités des professionnels de la santé dans la gestion du Mpox. L’objectif est de former les participants à diagnostiquer, traiter et contrôler efficacement la maladie, tout en équipant chaque pays des outils nécessaires pour répondre à cette menace sanitaire.

Un vaccin en préparation

Face à la progression inquiétante du Mpox, l’Institut Pasteur de Dakar a franchi une étape importante en annonçant des recherches avancées pour le développement d’un vaccin. Selon le Dr Abdourahmane Sarr, directeur de la Santé publique de l’Institut, les études en cours pourraient déboucher sur la disponibilité d’un vaccin dans les pays à risque si l’épidémie continue de se propager. Cette annonce marque un tournant dans la lutte contre le Mpox, avec l’espoir que ce vaccin permettra de protéger les populations les plus vulnérables.

Une coopération régionale essentielle pour une riposte mondiale

Le Professeur Thierno Baldé, coordinateur du Centre régional d’urgence de l’OMS pour l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale, met l’accent sur la nécessité d’une collaboration régionale pour combattre efficacement les menaces sanitaires comme le Mpox. Il souligne que les efforts conjoints sont cruciaux, car les virus ne respectent pas les frontières nationales, rendant indispensable une action coordonnée pour protéger la santé globale. Avec plus de 95% des cas rapportés en Afrique de l’Ouest et centrale, il est essentiel que les pays de ces régions restent en alerte maximale et coordonnent leurs actions.