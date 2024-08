Au Sénégal, le Magal de Touba face au défi du mpox

Le Magal de Touba, l’un des plus grands rassemblements religieux en Afrique, a posé un défi sanitaire inédit en 2024 : concilier la foi et la protection de la santé publique face à la recrudescence du mpox. Cette maladie, autrefois appelée variole du singe, a nécessité la mise en place d’un dispositif sanitaire sans précédent pour accueillir les millions de pèlerins attendus à Touba.

Les autorités sénégalaises, en particulier les services de santé de la ville de Diourbel, ont redoublé d’efforts pour prévenir toute propagation du virus. Un déploiement massif de professionnels de santé a été opéré, avec plus de 6 000 personnes mobilisées sur le terrain. Ces équipes ont été formées spécifiquement pour détecter les premiers signes de la maladie et effectuer les prélèvements nécessaires.

Pour faciliter le dépistage, 186 sites ont été aménagés à travers la ville. Ces centres de santé sont équipés pour accueillir les pèlerins présentant des symptômes et effectuer les tests rapides. En parallèle, l’Institut Pasteur a été sollicité pour analyser les échantillons et fournir les résultats dans les meilleurs délais.

Des mesures essentielles pour limiter la transmission du mpox

Face à l’afflux massif de pèlerins, les autorités sénégalaises ont mis l’accent sur la sensibilisation aux gestes barrières. Le lavage régulier des mains, l’évitement des contacts rapprochés et le port du masque dans les endroits très fréquentés ont été fortement recommandés. Ces mesures, bien que simples, sont essentielles pour limiter la transmission du virus responsable du mpox.

Si le dispositif sanitaire mis en place est impressionnant, la coordination avec les organisations internationales de santé, comme l’OMS, a été essentielle pour bénéficier d’une expertise mondiale en matière de lutte contre les épidémies. L’acceptation de ces mesures par les pèlerins a permis de trouver un équilibre entre la protection de la santé publique et le respect des pratiques religieuses. Les autorités ont dû adapter leurs messages pour toucher un public large et diversifié.

Opportunité de renforcer les systèmes de santé locaux

Au-delà de l’événement spécifique du Magal de Touba, cette crise sanitaire offre l’opportunité de renforcer les systèmes de santé locaux et de mieux se préparer à faire face aux futures épidémies. Les leçons tirées de cette expérience permettront d’améliorer les stratégies de prévention et de réponse aux crises sanitaires à l’échelle nationale et internationale.

Le Magal de Touba 2024 a été marqué par une mobilisation sans précédent pour faire face au défi du mpox. Si les résultats de cette opération ne seront connus que dans les semaines à venir, elle témoigne de la capacité des autorités sénégalaises à mettre en place des dispositifs sanitaires et à mobiliser l’ensemble de la société autour d’un objectif commun : la protection de la santé publique.