Mozambique : reprise d’une campagne de vaccination préventive contre le choléra

Le Mozambique relance une campagne de vaccination préventive contre le choléra après plus de trois ans d’interruption. Cette reprise devient possible grâce à l’augmentation des stocks mondiaux de vaccins oraux. Le pays d’Afrique australe figure parmi les plus exposés aux épidémies après de récentes inondations.

L’initiative s’inscrit dans une stratégie internationale qui vise à passer de la réaction aux crises à la prévention des flambées.

Une campagne rendue possible par la hausse des stocks mondiaux

Le Mozambique lance une vaste campagne de vaccination contre le choléra après près de quatre ans d’arrêt des programmes préventifs. L’Organisation mondiale de la santé (OMS), Gavi et l’UNICEF ont annoncé la reprise des campagnes grâce à une hausse significative des stocks de vaccins oraux.

L’approvisionnement mondial atteint désormais près de 70 millions de doses par an, contre 35 millions en 2022. Cette amélioration permet d’abandonner progressivement la stratégie d’urgence qui consistait à réserver les vaccins aux seules épidémies. Une première allocation de 20 millions de doses a été débloquée. Sur ce total, 3,6 millions de doses sont destinées au Mozambique. La République démocratique du Congo et le Bangladesh bénéficient également de cette distribution.

Un pays particulièrement vulnérable après les inondations

Le Mozambique devient le premier pays à relancer la vaccination préventive depuis la pénurie mondiale de 2022. Cette décision intervient alors que des inondations récentes ont touché environ 700 000 personnes. Ces catastrophes naturelles ont endommagé les réseaux d’eau potable et fragilisé les infrastructures sanitaires. Elles ont donc accru les risques de propagation des maladies hydriques, dont le choléra.

Les organisations internationales rappellent que la maladie prospère dans les contextes de pauvreté, de conflits et de crises climatiques. Le changement climatique, responsable de tempêtes plus fréquentes et plus intenses, aggrave la recrudescence mondiale observée depuis 2021.

Une stratégie vaccinale adaptée à la pénurie récente

Face à la demande mondiale croissante, l’OMS avait recommandé en 2022 une stratégie à dose unique pour maximiser la couverture vaccinale. Cette approche reste aujourd’hui la norme, même si les campagnes à deux doses pourront être envisagées selon les contextes.

Une dose protège au moins six mois, tandis que deux doses offrent une protection pouvant atteindre trois ans. Les agences internationales soulignent toutefois que la vaccination ne constitue qu’un volet de la lutte contre la maladie. L’accès à l’eau potable, l’assainissement et l’hygiène restent déterminants pour prévenir durablement les épidémies.

Une recrudescence mondiale du choléra

L’OMS a enregistré plus de 600 000 cas et près de 7 600 décès liés au choléra l’an dernier dans 33 pays. Le nombre de cas a augmenté chaque année depuis 2021 avant de reculer légèrement en 2025. Les décès, en revanche, ont continué d’augmenter. Les organisations internationales insistent sur la nécessité d’investir durablement dans les infrastructures sanitaires. La reprise des campagnes préventives constitue une étape importante pour briser le cycle des épidémies et sauver des vies à long terme.