Mozambique: le bloc régional SADC intervient pour aider 650 000 sinistrés des inondations

Dévasté par des inondations d’une ampleur exceptionnelle, le Mozambique fait face à une crise humanitaire majeure touchant plus de 650 000 personnes. Face à l’urgence, la SADC déploie une équipe d’experts pour soutenir un pays submergé et tenter d’enrayer un bilan humain et matériel qui ne cesse de s’alourdir.

Le Mozambique traverse une épreuve climatique d’une intensité rare. Depuis quelques jours, des pluies torrentielles et des débordements de rivières ont plongé une grande partie du pays sous les eaux, jetant des milliers de familles dans le dénuement. Face à l’ampleur de la catastrophe, la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) a officiellement activé ses protocoles d’urgence. Dimanche 25 janvier 2026, l’organisation régionale a annoncé l’arrivée d’un détachement d’experts multidisciplinaires à Maputo pour épauler les autorités nationales dans une course contre la montre pour sauver des vies.

Un bilan humain et matériel de plus en plus lourd

La situation sur le terrain est critique. Selon les dernières données consolidées, plus de 650 000 personnes sont directement affectées par les inondations à travers le pays. Le bilan humain, bien que provisoire, fait état d’au moins 12 décès répartis dans plusieurs régions stratégiques. La province de Gaza apparaît comme l’épicentre du drame avec près de 392 000 sinistrés.

À Maputo, la capitale, ainsi que dans la province environnante et celle de Sofala, les eaux ont également laissé derrière elles des scènes de désolation, emportant sur leur passage des routes, des écoles et des centres de santé essentiels à la survie des populations.

Déploiement d’une force d’intervention multidisciplinaire

Pour répondre à ce chaos, le bloc régional a dépêché une équipe d’intervention d’urgence composée de spécialistes de haut niveau. Arrivé samedi sur le sol mozambicain, ce groupe réunit des experts en logistique, en recherche et sauvetage, ainsi que des professionnels de la santé publique et des communications.

Ce dispositif n’agit pas de manière isolée mais s’intègre directement au système national de coordination humanitaire du Mozambique. L’objectif est de fluidifier la coordination entre les forces civiles et militaires pour assurer une distribution rapide de l’aide et évaluer les besoins prioritaires avant la fin du mois de janvier.

Une crise climatique qui dépasse les frontières nationales

Le drame mozambicain n’est que la face la plus visible d’une crise qui frappe l’ensemble de l’Afrique australe. Depuis octobre 2025, plus d’un million de personnes ont été touchées par des intempéries similaires dans les États membres de la SADC, notamment en Afrique du Sud, au Malawi, au Zimbabwe et en Eswatini.

Cette récurrence des phénomènes extrêmes souligne la vulnérabilité de la zone et pousse l’organisation, qui regroupe 16 pays, à renforcer ses mécanismes de gestion des catastrophes. La synchronisation des secours avec les agences des Nations Unies et la Croix-Rouge est devenue une nécessité absolue pour éviter une crise humanitaire de plus grande envergure.

Vers une reconstruction sous haute surveillance

Au-delà de l’urgence immédiate, le défi majeur réside désormais dans le rétablissement des infrastructures. La destruction des voies de communication complique l’accès aux zones reculées, isolant des milliers de citoyens de tout secours. L’équipe de la SADC travaille activement à la consolidation d’un appel humanitaire régional pour mobiliser les fonds nécessaires à la réhabilitation des établissements publics et des réseaux routiers.

Pour Malabo et ses partenaires régionaux, l’enjeu est de transformer cette réponse d’urgence en un modèle de résilience durable face aux caprices d’un climat de plus en plus imprévisible