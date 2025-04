Mozambique : l’hôpital général de Quelimane restauré après les dégâts causés par le cyclone Freddy

Au Mozambique, l’hôpital général de Quelimane ravagé par le cyclone Freddy en 2023, est en passe d’être réhabilité avec toutes les commodités sanitaires. Le grand hôpital bénéficie d’une réhabilitation, après avoir été détruit par le cyclone Freddy, en 2023. Le financement est d’un peu plus de 3,5 millions de dollars pour 2 des trois lots prévus. En fin de compte, un hôpital moderne doté d’équipements de pointe est censé aider les citoyens.

Dommages causés par la dépression tropicale Freddy

La réhabilitation de l’hôpital général de Quelimane ravagé par le cyclone est en cours au Mozambique. Elle permettra de soulager les dommages causés par la dépression tropicale Freddy en 2023, qui a anéanti une grande partie des infrastructures. L’intervention se déroulera par lots. Le lot 1 comprend le service d’urgence, incluant la banque du sang, le bloc administratif et d’autres services. Le lot 2 correspond au porche mortuaire, au bloc opératoire et au nouveau laboratoire clinique.

Le lot 3, le dernier, qui comprendra les services de médecine et de pédiatrie, la maternité, la cuisine, les fournitures, la buanderie et les consultations externes, est dépendant d’une injection financière. Le secrétaire d’État de la Zambézie a visité les travaux en cours ce mardi. Les trois lots devraient être terminés d’ici décembre de cette année, mais, en raison des décaissements conditionnels du partenaire finançant les travaux, la prévision d’un prolongement des délais de réalisation des travaux est une certitude.

Dégâts humains, matériels et environnementaux importants

En raison des travaux en cours, certains services sont pris en charge par l’hôpital central de Quelimane. Le cyclone Freddy, qui a sévi en février et mars 2023, a été l’un des cyclones tropicaux les plus puissants et durables jamais enregistrés dans l’hémisphère sud. Il a frappé plusieurs pays d’Afrique australe, notamment Madagascar, le Mozambique et le Malawi, causant des dégâts humains, matériels et environnementaux importants. Sa trajectoire inhabituelle et sa longévité exceptionnelle en ont fait une catastrophe naturelle particulièrement destructrice.

À Madagascar, Freddy a touché terre à deux reprises, provoquant des inondations massives, des glissements de terrain et la destruction de milliers de maisons. Des routes ont été coupées, isolant certaines régions pendant plusieurs jours. Les cultures ont également été fortement endommagées, ce qui a aggravé l’insécurité alimentaire dans plusieurs régions déjà vulnérables. Plus de 200 000 personnes ont été affectées, et une quarantaine de morts a été rapportée sur l’île.

Plus de 500 personnes tuées au Malawi

Au Mozambique, le cyclone a causé des destructions massives, en particulier dans les provinces de Zambézie, Sofala et Inhambane. Des vents violents et des pluies torrentielles ont détruit des infrastructures, notamment des écoles, des hôpitaux et des réseaux électriques. Le pays, déjà fragilisé par des événements climatiques précédents, a vu des dizaines de milliers de personnes déplacées. Des inondations prolongées ont rendu l’accès à l’aide humanitaire particulièrement difficile.

Le Malawi a été l’un des pays les plus durement touchés, notamment dans la région sud, où les inondations ont provoqué des glissements de terrain meurtriers. Plus de 500 personnes ont perdu la vie, et des centaines d’autres ont été portées disparues. La ville de Blantyre, la capitale économique du pays, a été fortement impactée. Des hôpitaux ont été débordés, et les abris d’urgence étaient insuffisants pour accueillir les milliers de déplacés.