Le bilan dévastateur du cyclone Freddy en Afrique Australe

Fin février 2023, le cyclone Freddy a touché une première fois l’Afrique Australe, entraînant de nombreuses destructions et des pertes humaines. La tempête a frappé le Mozambique, le Zimbabwe et le Malawi, mais aussi Madagascar. Phénomène rare, après avoir fait une boucle, il est revenu hier dans la zone, dévastant de nouveau le Mozambique et le Malawi. Bilan.

Des milliers de personnes déplacées, des maisons détruites et des infrastructures vitales endommagées. Le bilan fin février du passage de Freddy était dévastateur pour de nombreux pays d’Afrique Australe. Mais dans une boucle rarement observée par les météorologues, la tempête est revenue, hier, au Mozambique et au Malawi. Blantyre, la capitale malawite a été de nouveau fortement touchée. On y dénombre une centaine de morts, des blessés et de nombreux disparus.

Outre des vents violents, Freddy a occasionné des pluies intenses entrainant d’importantes inondations. Les routes sont coupées, les ponts emportés rendant difficile le travail des secours et favorisant la prolifération des maladies. Au Mozambique, le fleuve Zambèze, qui traverse le pays, a atteint des niveaux records, provoquant des inondations dans les régions du Centre et du Nord. Autre conséquence dans certaines régions, des glissements de terrain entraînant la destruction des habitations.

Coupures d’électricité dans de nombreuses zones

Le second passage du cyclone empêche le travail de reconstruction. L’électricité est toujours coupée dans de nombreuses zones des trois principaux pays touchés : Mozambique, Malawi et Zimbabwe. Ainsi, les populations locales tentent de fuir pour trouver un lieu de réconfort et on estime à plus de 100 000 le nombre de déplacés. Comme les secours internationaux sont encore peu présents, la surpopulation dans certaines zones entraîne ensuite une pénurie de nourriture et de médicaments.

Le dérèglement du climat qui tend à multiplier les catastrophes naturelles va avoir des conséquences à long terme sur la zone. Outre les reconstructions nécessaires, c’est l’ensemble des infrastructures qu’il va falloir revoir pour les adapter au changement climatique.