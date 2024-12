Mory Sacko : quand la cuisine française s’internationalise

À 31 ans, Mory Sacko fait souffler un vent nouveau sur la gastronomie française. Étoilé Michelin et figure de la télévision, ce chef parisien métisse les saveurs africaines et japonaises avec le savoir-faire français. Une approche qui bouscule les codes et séduit les gourmets.

Dans son restaurant MoSuke, ouvert en 2020 à Paris, Mory Sacko jongle avec ses influences : ses racines maliennes, sa fascination pour le Japon et sa formation à la française. Il en sort des plats uniques comme son poulet yassa au tamarin ou son saumon aux épices africaines et sauce ponzu. Une cuisine qui raconte son histoire personnelle, entre tradition et innovation.

Du restaurant au petit écran

Pour ce chef, cuisiner c’est partager une culture. Il n’hésite pas à utiliser des ingrédients peu connus en France, comme le fonio, une des plus anciennes céréale africaine qu’il cuisine avec une touche contemporaine. Cette démarche lui a valu une étoile Michelin en 2021, preuve qu’on peut bousculer les codes tout en visant l’excellence.

Révélé dans la saison 11 du programme Top Chef diffusé sur M6 en 2020, Mory Sacko a aussi conquis le public avec son émission Cuisine Ouverte sur France 3. Il y parcourt la France à la rencontre des traditions culinaires, qu’il revisite avec sa touche personnelle. Une façon décontractée de faire découvrir de nouvelles saveurs aux téléspectateurs.

Une nouvelle génération de chefs africains en France

Mory Sacko n’est pas seul à porter les saveurs africaines au sommet de la gastronomie française. Rougui Dia, surnommée « la perle noire de la gastronomie », a marqué les esprits en devenant cheffe des cuisines du prestigieux restaurant Petrossian. D’origine sénégalaise, elle a su marier les saveurs de son enfance avec la haute gastronomie française, ouvrant la voie à toute une génération.

Christian Abegan, chef camerounais et président de la Fédération africaine de cuisine, fait figure de pionnier. À travers ses restaurants, ses livres et ses émissions de télévision, il s’attache depuis plus de vingt ans à faire connaître les richesses de la gastronomie africaine en France et dans le monde.

Loïc Dablé, chef ivoirien installé à Paris, contribue également à ce mouvement avec sa « cuisine afro-fusion ». Son restaurant L’Afrique Gourmande propose une relecture moderne des classiques ouest-africains qui séduit une clientèle internationale.

Un nouveau chapitre de la gastronomie française

Ces chefs partagent une même vision : faire rayonner la cuisine africaine tout en la faisant évoluer. Ils prouvent que la gastronomie française s’enrichit de ces influences et de ces talents venus d’ailleurs.

Avec d’autres jeunes chefs de sa génération, Mory Sacko fait bouger les lignes de la cuisine française. Il prouve qu’on peut respecter l’excellence de la gastronomie tout en l’ouvrant à de nouvelles influences. Son restaurant MoSuke n’est que le début de l’aventure : entre ses projets internationaux et ses nouvelles expériences culinaires, Mory Sacko continue d’écrire son histoire, celle d’une cuisine en pleine évolution.