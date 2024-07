Montée du RN, Tsunami politique en France : l’inquiétude s’installe en Afrique

Le premier tour des élections législatives anticipées en France a provoqué un véritable séisme politique. La coalition présidentielle, Ensemble, a subi un revers majeur, se classant seulement troisième. Le Rassemblement National, désormais première force politique du pays, et le Nouveau Front Populaire ont bouleversé les prévisions. Cette situation inédite suscite des inquiétudes bien au-delà des frontières françaises, notamment en Afrique.

Le 9 juin, Emmanuel Macron annonçait la dissolution de l’Assemblée nationale, misant sur les divisions de la gauche étalées pendant la campagne des européennes. Le Président français comptait aussi sur un nouveau barrage républicain pour l’emporter au second tour contre l’extrême droite. Trois semaines plus tard, les prévisions du Président français se révèlent fausses. Une union de la gauche en plus d’une vague du Rassemblement national ont donné des résultats contraires à ce qui avait été imaginé pour le premier tour des élections législatives anticipées.

Le RN, première force politique de France

Emmanuel Macron pensait pouvoir se présenter comme un rempart face à l’extrême droite, comme il l’avait fait au second tour de la Présidentielle 2017 et au second tour de la Présidentielle 2022, lorsqu’il l’avait emporté face à Marine Le Pen. A l’issue des élections législatives, la coalition présidentielle Ensemble est arrivée troisième avec 20,04% des voix, dimanche 30 juin, derrière le Nouveau Front populaire (27,99%) et le Rassemblement national et ses alliés (33,15%). C’est un Tsunami en France, qui se ressent jusqu’en Afrique, notamment au Sénégal, où chacun y va de son commentaire.

Ainsi, le parti de Marine Le Pen devient la première force politique de la France. Et d’ores et déjà, la peur s’installe. « Si jamais Marine Le Pen prend les commandes en France, l’immigration prendra un sacré coup. Je vous l’assure ! Car, de ce que j’ai compris, depuis son père, Jean-Marie Le Pen, ils ont une politique migratoire très restrictive, surtout à l’encontre de l’Afrique. Nous pouvons convoquer le passé pour comprendre la menace que représente l’avènement de Marine Le Pen », relève Fanta Mané, commerciale.

Menaces sur la communauté étrangère en France ?

« Je pense aux personnes en situation irrégulière en France en cas d’accès du Rassemblement national à la magistrature en France. Ce serait tout simplement le chaos pour ces personnes. Pour sûr, elles seront traquées jusqu’à leurs derniers retranchements. Je crains que même celles qui sont en situation régulière soient menacées par ce changement s’il intervenait. Heureusement qu’il n’y a pas que la France pour immigrer. Les Africains doivent d’ores et déjà voir d’autres options », estime, pour sa part, Doudou Diop, sans emploi, qui n’écarte pas de prendre le chemin de l’immigration.

Pour Aïda Sylla, vendeuse d’eau, « il y a de quoi craindre. Vous avez remarqué que les départs via des pirogues sont toujours d’actualité. Les jeunes embarquent toujours vers l’Europe histoire de retrouver l’Eldorado. Le sentiment de désespoir est toujours présent dans le pays. Surtout que les nouveaux dirigeants semblent se chercher ». Sur la Toile, des images inquiétantes commencent déjà à circuler, renvoyant vers des menaces réelles qui pèsent sur la communauté étrangère en France.