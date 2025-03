Moliy , étoile de l’Afro-fusion ghanéenne

Dans le paysage musical dynamique du Ghana, une artiste émerge avec une voix envoûtante et un style unique fusionnant Afrobeat, highlife, pop et influences mondiales. Moliy, est la nouvelle étoile de la musique ghanéenne.

Moliy, de son vrai nom Molly Ama Montgomery, est une chanteuse et auteure-compositrice ghanéenne qui s’impose progressivement sur la scène musicale internationale. Sa musique célèbre l’émancipation, l’expression de soi et la fierté culturelle. En peu de temps, avec sa voix puissante, elle est devenue une figure montante de l’Afro-fusion.

Un parcours entre Accra et le monde

Née le 5 octobre 2001 à Accra, Moliy a grandi entre le Ghana et les États-Unis, un parcours qui a enrichi sa sensibilité musicale en lui permettant de puiser dans diverses influences. Élevée dans un environnement où la musique jouait un rôle central, elle a rapidement développé une passion pour le chant et l’écriture de chansons.

C’est en 2020 que Moliy fait sensation avec la sortie de son premier EP « Wondergirl », un projet mélange avec habileté les sonorités africaines avec des influences R&B et pop contemporaines.

Le succès international avec « Sad Girlz Luv Money »

L’année 2022 marque un tournant majeur dans sa carrière lorsque son feat avec Amaarae sur « Sad Girlz Luv Money » devient viral. Ce titre, qui prône l’indépendance et la confiance en soi des femmes, connaît un succès retentissant et attire même l’attention de la chanteuse américaine Kali Uchis, qui participe au remix. Cette nouvelle version du morceau se hisse à la 80ᵉ place du Billboard Hot 100, consolidant Moliy comme une étoile montante de l’Afro-fusion.

De nouveaux horizons musicaux

Ce qui distingue Moliy, c’est sa capacité à fusionner les genres. Son style, souvent qualifié d’Afro-fusion, mêle Afrobeat, highlife, pop, dancehall, néo-soul et R&B, créant une signature sonore qui lui est propre. Ses textes, souvent introspectifs, abordent des thèmes variés tels que l’amour, la liberté et l’affirmation de soi, mettant particulièrement en avant l’autonomisation des femmes et la célébration de leur individualité.

Avec une voix douce et hypnotique, Moliy s’impose également comme une figure du féminisme africain dans la musique, mettant en avant des récits où les femmes prennent le contrôle de leur destin et célèbrent leur indépendance.

Une ascension qui ne fait que commencer

En 2024, Moliy continue son ascension avec de nouveaux singles, notamment « Shake It To The Max (FLY) », un titre qui connaît un énorme succès sur TikTok et conforte son statut d’artiste incontournable de la nouvelle vague musicale ghanéenne. Elle s’impose comme l’une des voix les plus prometteuses de la musique africaine contemporaine.

Sa musique, qui mélange modernité et héritage culturel, lui vaut des éloges de la critique et un positionnement de choix dans l’industrie musicale mondiale. En repoussant sans cesse les limites de l’Afro-fusion, elle inscrit son nom parmi les artistes à suivre de près dans les années à venir.