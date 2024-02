Mohammed VI et sa stratégie gagnante entre la France et l’Espagne

Le roi du Maroc, Mohammed VI, continue de tisser des liens solides avec des pays européens, notamment la France et l’Espagne. Une stratégie gagnante qui permet au Maroc de se positionner comme un acteur incontournable dans la région nord-africaine.

Il y a deux jours, Mohammed VI a reçu le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, au palais de Rabat. Une visite qui s’inscrit dans la continuité de la nouvelle phase des relations bilatérales, entamée depuis la rencontre entre le roi Mohammed VI et le président du gouvernement espagnol, en avril 2022. L’occasion avait été saisie pour adopter la Déclaration conjointe entre les deux pays.

À l’occasion de cette audience, le président du gouvernement espagnol a réitéré au roi, la position de l’Espagne, considérant l’initiative marocaine d’autonomie comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend sahraoui. Le roi Mohammed VI et Pedro Sanchez ont «souligné les perspectives uniques de coopération» qui s’ouvrent aux deux pays voisins.

Intérêt de l’Espagne pour les initiatives stratégiques

«L’organisation conjointe (avec le Portugal) de la Coupe du monde de football 2030, constitue un levier supplémentaire de renforcement des relations bilatérales», relève Rabat. Pedro Sanchez a, pour sa part, «salué et marqué l’intérêt de l’Espagne pour les initiatives stratégiques». Notamment l’Initiative du roi pour favoriser l’accès des pays du Sahel à l’Océan Atlantique, ainsi que le Gazoduc Africain-Atlantique Nigeria-Maroc.

Le Maroc est aussi sur une belle dynamique diplomatique vis-à-vis de la France. Il y a quelques jours, en effet, le chef de la diplomatie française, Stéphane Séjourné, a donné le ton. Le diplomate a évoqué des instructions à lui données par le Président français, Emmanuel Macron, allant dans le sens de rapprocher la France et le Maroc. D’ailleurs, le ministre français des Affaires étrangères se rendra à Rabat ce 26 février.

Relation historique et privilégiée

Une visite initialement prévue pour la fin du mois de février, reportée au 2 mars, à la demande du Maroc puis reprogrammé pour ce lundi. Le séjour du diplomate français sera l’occasion pour les deux parties de tenter de trouver des solutions mutuellement acceptables. Répondant à la main tendue de la France, Mohammed VI a mandaté ses trois sœurs qui ont en rencontré la Première dame de France, Brigitte Macron. L’axe Paris-Rabat semble désormais bien huilée.

Avec la France, le Maroc entretient une relation historique et privilégiée. Les deux pays coopèrent dans de nombreux domaines, notamment la sécurité, l’économie et la culture. La stratégie du roi Mohammed VI est basée sur le dialogue, la coopération et le respect mutuel. Une approche qui permet au Maroc de jouer un rôle central dans la résolution des conflits et la promotion de la stabilité dans la région.