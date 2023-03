Mohammed VI au Sénégal, un report et des questions

Le roi du Maroc n’a toujours pas foulé le sol sénégalais, où il est attendu depuis près de trois semaines. Alors que ce déplacement reste toujours hypothétique, voilà que la presse marocaine annonce une autre expédition de Mohammed VI. Cette fois, le souverain marocain est annoncé à Madagascar.

Attendu au Sénégal pour deux importantes inaugurations, le roi marocain serait toujours cloué au Gabon. Outre le quai de pêche de Soumbédioune, Mohammed VI doit aussi inaugurer le Centre de Formation à l’Entrepreneuriat de Diamniadio. Deux édifices gracieusement mis à la disposition des populations sénégalaises par le Maroc, un grand ami du Sénégal. Seulement, une maladie du roi avait fait reporter ces cérémonies d’inauguration.

Alors que l’impatience gagne du terrain au pays de la Téranga, voilà qu’une autre destination est évoquée. On apprend, en effet, que le roi marocain est attendu à Madagascar. Après, bien entendu, l’étape Sénégal. Une étape qui fait couler beaucoup d’encre et de salive dans ce pays d’Afrique de l’Ouest. Si certains observateurs sont convaincus du mauvais état de santé du dirigeant marocain, d’autres évoquent des questions politiques.

Mohammed VI mal à l’aise au Sénégal

Il se dit en effet que le roi serait en train de voir comment sauter l’étape Sénégal. Pourquoi ? « Ne pas voir son nom rattaché à une éventuelle troisième candidature de Macky Sall », nous confie cette source sous le couvert de l’anonymat. « C’est une situation qui met mal à l’aise plusieurs dirigeants. Regardez par exemple Macron, qui est en train de faire le tour de l’Afrique et qui saute souvent le Sénégal. Récemment, le Président français est même allé atterrir en Guinée-Bissau. Il y a un souci », poursuit-il.

A la question de savoir en quoi le roi marocain, qui est sous un régime monarchique, pourrait se sentir gêné, notre interlocuteur de préciser : « au Maroc, ils ont opté pour la monarchie et le peuple l’a accepté. Ce qui n’est pas le cas du Sénégal. Et la situation confuse avec le « Ni oui ni non » de Macky Sall ne sent pas bon. Ce qui fait que Macky Sall est peu fréquentable. Sa position ambiguë pourrait créer une certaine gêne chez ses pairs. Je ne dis pas que c’est le cas chez Mohammed VI. Mais je suis certain que le roi marocain ne sera pas très à l’aise au Sénégal ».

Aucune nouvelle sur la santé du roi

Pour cet observateur de la classe politique, « le roi du Maroc fera tout pour honorer cet engagement de venir au Sénégal. Mais s’il avait la possibilité de sauter cette étape de Dakar, il l’aurait sans doute fait. Maintenant, qu’est-ce qui justifie une grippe de trois semaines ? C’est eux qui savent. Surtout qu’on commence à évoquer une visite royale à Madagascar. Attendons de voir », conclut-il. Notons qu’outre les inaugurations, le roi marocain a offert 5 000 tonnes de fertilisants aux agriculteurs sénégalais.

La visite du roi Mohammed VI au Sénégal avait été annoncée, il y a trois semaines. Selon son médecin personnel, le souverain, alors au Gabon, a contracté une grippe. Il lui avait alors été déconseillé de voyager dans ces conditions. Pour l’heure, aucune nouvelle concernant la santé du roi qui est sujet d’inquiétude. En tout cas, au Sénégal le roi est très attendu. Notamment par les acteurs de la pêche à qui il doit livrer un bijou construit sur la Corniche Ouest.