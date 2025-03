Mitwa NG’ambi prend les rênes de MTN Côte d’Ivoire

MTN Côte d’Ivoire ouvre une nouvelle ère avec la nomination de Mitwa NG’ambi à sa direction générale. Première femme à occuper ce poste au sein de l’entreprise, elle a officiellement pris ses fonctions le 1er mars 2025 à Abidjan.

Son arrivée est perçue comme un choix important dans l’évolution du secteur des télécommunications en Côte d’Ivoire, longtemps dominé par des figures masculines.

Un parcours éloquent au service de l’innovation

Mitwa NG’ambi ne débarque pas en terrain inconnu. Avec plus de 17 ans d’expérience dans les télécommunications, dont huit en tant que directrice générale, elle a déjà piloté avec succès les filiales de MTN au Rwanda et au Cameroun. Son expertise en technologie, marketing et stratégie constitue un atout majeur pour l’entreprise. En prenant les rênes de MTN Côte d’Ivoire, elle succède à Djibril Ouattara, qui a dirigé la filiale pendant cinq ans.

Une vision claire pour l’avenir de MTN Côte d’Ivoire

Dès son entrée en fonction, Mitwa NG’ambi a affiché sa détermination à renforcer la dynamique de croissance de l’entreprise. Lors de son premier discours devant le personnel, elle a affirmé son ambition de « reprendre le rythme, accélérer et dominer » le marché. Une vision qui s’inscrit dans la stratégie globale de MTN. Celle-ci vise à innover continuellement pour répondre aux attentes des consommateurs ivoiriens. Elle cherche également à consolider la position de l’opérateur dans un secteur très concurrentiel.

Un symbole de leadership féminin en Afrique

Au-delà de sa prise de fonction, Mitwa NG’ambi incarne un modèle de leadership féminin en Afrique. Son ascension à la tête de MTN Côte d’Ivoire est un signal fort en faveur de la promotion des femmes à des postes stratégiques dans des industries clés. Son parcours illustre la montée en puissance des femmes africaines dans les secteurs technologiques et économiques. Il inspire ainsi une nouvelle génération de dirigeantes.