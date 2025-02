Côte d’Ivoire : l’ARTCI frappe fort contre Moov, MTN et Orange

L’Autorité de Régulation des Télécommunications de Côte d’Ivoire (ARTCI) a sanctionné Moov Africa, MTN et Orange pour la mauvaise qualité de leurs services. Ces opérateurs écopent d’une amende totale de 13,17 milliards FCFA.

L’Autorité de Régulation des Télécommunications de Côte d’Ivoire (ARTCI) a infligé des sanctions financières de 13,17 milliards FCFA aux trois principaux opérateurs de téléphonie mobile du pays : Moov Africa, MTN et Orange. Cette décision, issue de la décision n°2022-0805 du Conseil de Régulation, traduit l’exaspération des autorités face aux défaillances persistantes des services mobiles.

Une qualité de service mise en cause

Ces sanctions résultent des nombreuses plaintes des consommateurs sur la qualité du réseau mobile. Coupures fréquentes, couverture inégale et service vocal dégradé figurent parmi les dysfonctionnements dénoncés. Après des audits approfondis, l’ARTCI a relevé des lacunes importantes par rapport aux normes imposées.

Les trois opérateurs écopent de sanctions à des niveaux différents : Moov Africa à 2,89 milliards FCFA, MTN à 3,27 milliards FCFA et Orange CI à 7 milliards FCFA. L’objectif est d’inciter ces entreprises à améliorer la qualité de leurs services.

Des mesures pour renforcer le réseau national

Au lieu de simplement imposer des amendes, l’ARTCI prévoit d’investir ces fonds dans l’amélioration des infrastructures télécoms. Une partie des ressources sera allouée au Programme National de Connectivité Rurale (PNCR) pour réduire la fracture numérique et faciliter l’accès aux services mobiles et Internet dans les zones mal desservies.

Par ailleurs, des accords transactionnels ont été conclus avec les opérateurs pour l’installation de 240 micro-sites radioélectriques afin d’améliorer la couverture réseau. Moov Africa CI et MTN CI ont signé ces engagements en novembre 2024, tandis qu’Orange CI l’a fait en février 2025.

Une surveillance accrue pour garantir le changement

L’ARTCI ne compte pas s’arrêter là. Pour veiller au respect des engagements pris, plusieurs comités de suivi et d’évaluation ont été mis en place. Leur mission consiste à contrôler l’amélioration des services mobiles et à mesurer l’impact des investissements réalisés.

Avec ces sanctions et ces nouvelles mesures, l’ARTCI espère une amélioration tangible de la qualité des services télécoms en Côte d’Ivoire, garantissant aux usagers une expérience plus fluide et fiable.