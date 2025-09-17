Miss South Africa 2025 : Le Top 10 dévoilé avant la grande finale

Après des mois d’attente, l’organisation Miss South Africa a dévoilé lundi les dix finalistes qui brigueront la couronne 2025. Entre médecins, actrices et entrepreneures sociales, ces candidates d’exception se prépareront à défendre les couleurs sud-africaines sur la scène internationale lors de la grande finale du 25 octobre à Pretoria.

L’organisation Miss South Africa a dévoilé les dix finalistes qui se disputeront la couronne 2025. Initialement prévu en août, le concours a été reporté au 25 octobre 2025 et se déroulera au SunBet Arena de Time Square à Pretoria, permettant une meilleure synchronisation avec les événements internationaux.

Mia le Roux : Une Miss SA 2024 inspirante

Avant de découvrir qui succédera à la couronne, il convient de souligner l’impact remarquable de Mia le Roux, Miss South Africa 2024, première lauréate malentendante, qui a marqué son règne par son engagement en faveur des personnes en situation de handicap. Sa fondation, « Mia le Roux Movement x B4i Academy« , continue de développer des programmes d’apprentissage inclusifs, illustrant parfaitement la mission sociale du titre.

Le Top 10 : Diversité et excellence au rendez-vous

Les dix finalistes annoncées le 16 septembre 2025 représentent un éventail impressionnant de talents et de parcours professionnels :

Nelly Mashile (28 ans), médecin-chirurgienne de Boksburg, incarne l’excellence académique. Diplômée de médecine à Cuba puis de chirurgie à l’Université du Witwatersrand en 2022, elle porte le projet « Ignite Unite » qui vise à « combler le fossé entre l’accès et l’opportunité ».

Luyanda Zuma (23 ans), actrice reconnue de la série « Shaka iLembe », apporte sa notoriété au concours. Déjà finaliste du Top 10 en 2022, elle revient avec sa fondation Nonhlelo dédiée au développement de la jeunesse et sa maison de production LeNZ Media.

Parmi les autres candidates remarquables, on note Zanele Phakathi (27 ans), experte en technologies de l’information qui dirige l’académie de mannequinat Diamonds Model Academy, et Nthabiseng Kgasi (30 ans), responsable marketing engagée dans la réduction de la fracture numérique.

Un jury d’exception pour une décision éclairée

Le jury 2025 réunit trois personnalités de premier plan : Devi Sankaree Govender, journaliste d’investigation et présentatrice TV reconnue, Ndavi Nokeri, Miss South Africa 2022 et militante pour l’égalité éducative et Liezel van der Westhuizen, coach certifiée en neurosciences, présentatrice et athlète d’endurance.

La gagnante de Miss South Africa 2025 représentera le pays sur la scène internationale, notamment à Miss Universe. Cette responsabilité s’inscrit dans l’héritage glorieux du concours sud-africain, qui compte trois Miss Universe (Margaret Gardiner en 1978, Demi-Leigh Nel-Peters en 2017, et Zozibini Tunzi en 2019) et trois Miss World.

Une plateforme de transformation sociale

Au-delà de la beauté, Miss South Africa 2025 confirme sa vocation de « plateforme de leadership pour les jeunes femmes sud-africaines ambitieuses ». Le concours offre une formation de classe mondiale, des opportunités de réseautage et développe des compétences commerciales et de vie.

Les dix finalistes incarnent parfaitement cette mission : médecin, actrice, experte IT, responsable marketing, toutes portent des projets d’impact social concrets, de la santé à l’éducation en passant par l’autonomisation numérique.

Le suspense prendra fin le 25 octobre au SunBet Arena de Pretoria. Une soirée qui promet de célébrer non seulement la beauté sud-africaine, mais aussi l’intelligence, l’engagement social et la détermination de dix femmes exceptionnelles, chacune prête à porter les couleurs de la Nation Arc-en-ciel sur la scène mondiale.