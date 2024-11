Miss Univers 2024 : la Nigériane Chidimma Adetshina couronnée Miss Univers Afrique

Chidimma Adetshina, couronnée Miss Univers Afrique 2024 à Mexico, marque un tournant dans sa carrière après avoir surmonté des controverses et triomphé face à 123 candidates mondiales.

Dans une soirée étincelante au cœur de Mexico, Chidimma Adetshina, une jeune Nigériane de 23 ans, inscrite son nom dans l’histoire. Sacrée Miss Univers Afrique et première dauphine de Miss Univers 2024, cette étudiante en marketing et économie a su briller parmi 123 candidates venues des quatre coins du globe. Son parcours, marqué par des épreuves personnelles et des controverses, a captivé l’attention et inspiré des millions de personnes à travers l’Afrique et au-delà.

Un triomphe malgré la tempête

Avant de conquérir le public international, Chidimma a traversé des moments tumultueux. En août dernier, elle a été contrainte de se retirer du concours Miss Afrique du Sud à cause d’allégations de fraude d’identité. Née en Afrique du Sud de parents nigérians et mozambicains, elle s’est vue accusée d’avoir obtenu illégalement la citoyenneté sud-africaine. Cette controverse a provoqué une campagne xénophobe virulente, la forçant à quitter le pays pour le Nigéria.

Malgré ces défis, Chidimma n’a pas baissé les bras. Elle a remporté la couronne de Miss Univers Nigéria, préparant le terrain pour sa performance remarquable lors de la compétition mondiale.

Une réponse vibrante à l’unité africaine

Lors de la grande finale, Chidimma a ému le jury et le public avec sa réponse à une question importante sur les inspirations pour les femmes. Sa tenue nationale, intitulée Nwanyi-Njiko (« Femme de l’unité »), a également été un hommage vibrant à la culture et à la force du Nigéria. Avec son charme, son éloquence et son authenticité, elle a rappelé au monde entier que l’Afrique est un foyer de résilience et de créativité.

Un symbole d’espoir pour une nouvelle génération

Chidimma n’est pas seulement une reine de beauté ; elle est une femme engagée. Passionnée par la danse, la cause animale et la santé, elle aspire à utiliser sa plateforme pour inspirer les jeunes Africains. Après le concours, elle a exprimé sa gratitude envers ses compatriotes et le continent africain.