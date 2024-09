Victime de la xénophobie, elle remporte le titre de Miss Univers Nigeria

Chidimma Adetshina, rejetée en Afrique du Sud pour ses origines mixtes, triomphe au Nigeria en devenant Miss Univers Nigeria.

L’histoire de Chidimma Adetshina est celle d’un destin bouleversé mais pas brisé. Rejetée par son propre pays en raison de ses origines mixtes, cette jeune femme a su rebondir d’une manière spectaculaire, devenant Miss Univers Nigeria après avoir été contrainte de renoncer au concours de Miss Afrique du Sud. Découvrez comment Chidimma a transformé une épreuve en une victoire éclatante, envoyant un message fort d’unité et de résilience.

Une campagne xénophobe qui change tout

Au début du mois d’août 2024, Chidimma Adetshina, alors candidate au prestigieux concours de Miss Afrique du Sud, se retrouve au cœur d’une controverse qui va changer le cours de sa vie. Née à Soweto d’un père nigérian et d’une mère sud-africaine, Chidimma est victime d’une violente campagne xénophobe orchestrée sur les réseaux sociaux, mettant en doute sa nationalité sud-africaine. Des soupçons pèsent même sur l’identité de sa mère, ce qui force la jeune femme à se retirer de la compétition, laissant derrière elle son rêve de porter la couronne de Miss Afrique du Sud.

Alors que tout semblait perdu, une nouvelle porte s’ouvre pour Chidimma. L’organisateur du concours de Miss Univers au Nigeria, touché par son histoire, lui propose de participer à cette compétition en tant que représentante de l’État du Taraba. Chidimma, qui possède les nationalités sud-africaine et nigériane, accepte cette opportunité inattendue. Cette offre représente bien plus qu’un simple concours de beauté pour elle ; c’est une seconde chance de prouver sa valeur et de faire entendre sa voix.

Une victoire portée par la résilience

Le concours de Miss Univers Nigeria se déroule à Lagos, où Chidimma se distingue par son charisme et son histoire poignante. Lorsqu’elle est couronnée Miss Univers Nigeria, l’émotion est palpable. « Cette couronne, ce n’est pas juste pour la beauté, c’est un appel à l’action, à l’unité », déclare-t-elle, adressant un message fort à ceux qui ont remis en question son identité sud-africaine. Ses paroles résonnent comme un cri du cœur pour mettre fin à la xénophobie et promouvoir l’unité entre les peuples africains.

Bien que sa victoire au Nigeria soit célébrée, Chidimma fait également face à des critiques, notamment sur les réseaux sociaux. Certains reprochent à la jeune femme d’avoir abandonné la compétition en Afrique du Sud, tandis que d’autres remettent en question sa légitimité en tant que représentante du Nigeria. Cependant, sa première dauphine, Paula Ezendu, prend sa défense : « Nous devons tous en finir avec la xénophobie. » Un soutien qui montre que son message a touché bien au-delà des frontières.

Vers Miss Univers 2024 au Mexique

Forte de sa victoire, Chidimma se prépare maintenant pour le concours de Miss Univers, qui se tiendra en novembre 2024 au Mexique. Confiante et déterminée, elle déclare : « Je sais que nous allons gagner. » Son parcours, marqué par la douleur et la résilience, est désormais une source d’inspiration pour de nombreux Africains, illustrant que même dans l’adversité, il est possible de se relever et de triompher.