Marseille : un Tunisien abattu après avoir poignardé cinq personnes

Idriss K.Sow

Lecture 2 min.
Couteau crime

Marseille a été le théâtre d’un nouvel acte de violence mardi 2 septembre 2025 : un homme de 35 ans, de nationalité tunisienne, a attaqué plusieurs personnes avant d’être abattu par les forces de l’ordre.

Selon les premiers éléments, l’individu  originaire de Tinisie, était en situation régulière. Il portait une matraque et deux couteaux, et souffrait de troubles psychologiques. Il était connu des services de renseignement territorial, notamment pour des propos antisémites.

Les faits ont débuté dans un hôtel du quartier de Belsunce, quartier du Centre ville de Marseille, où l’assaillant avait été expulsé pour défaut de paiement de loyer. Il y a attaqué à coups de couteau son ancien colocataire puis le gérant, avant de s’en prendre à des passants au hasard dans la rue.

Cinq personnes ont été blessées, certaines grièvement. Mais elles ont été rapidement prises en charge par les secours. La police, intervenant promptement, a ouvert le feu et neutralisé l’agresseur.

Enquête en cours sur le profil et les motivations

Alors qu’une enquête est en cours pour déterminer les motivations exactes, ce drame s’inscrit dans un contexte plus large : selon un rapport de l’Observatoire de l’immigration et de la démographie (OID), l’immigration tunisienne vers la France s’est accrue de 52,9 % entre 2006 et 2023, favorisée par des accords migratoires privilégiés. Mais cette immigration « choisie » est confrontée à des difficultés d’intégration, avec un fort taux de chômage (14,7 %) et un niveau de diplôme souvent faible (39,5 % sans diplôme).

Ces contrastes soulignent la complexité du phénomène migratoire, où les avantages administratifs ne garantissent pas toujours un parcours d’insertion correct.

Idriss K. Sow Illustration d'après photo
Journaliste-essayiste mauritano-guinéen, il parcourt depuis une décennie les capitales et les villages d’Afrique pour chroniquer, en français, les réalités politiques, culturelles et sociales de l'Afrique
