Maroc : Walid Regragui quitte les Lions de l’Atlas, Mohamed Ouahbi nommé sélectionneur avant le Mondial 2026

La Fédération royale marocaine de football (FRMF) a officialisé le départ de Walid Regragui, près de trois semaines après les premières révélations sur sa démission. Le technicien marocain, en poste depuis 2022, quitte le banc des Lions de l’Atlas après une période marquée par des performances historiques et une forte pression médiatique. Pour lui succéder, la FRMF a choisi un profil inattendu : Mohamed Ouahbi, chargé de mener la sélection jusqu’à la Coupe du monde 2026.

Une démission actée après la finale de la CAN 2025

Quelques jours après la défaite en finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 face au Sénégal, Walid Regragui avait présenté sa démission. Fidèle à sa stratégie de communication, la FRMF avait d’abord publié un communiqué démentant catégoriquement l’information, comme elle l’avait déjà fait par le passé avec Vahid Halilhodžić ou Hervé Renard. Mais en coulisses, la décision semblait irréversible. Épuisé par trois années d’une intensité exceptionnelle, marquées par une demi-finale historique à la Coupe du monde 2022, une CAN 2023 décevante et une finale perdue en 2025, Regragui estimait avoir atteint la fin d’un cycle.

Malgré une panenka manquée par Brahim Díaz dans les derniers instants de la finale, le sélectionneur quitte son poste avec l’un des meilleurs bilans de l’histoire du football marocain. Arrivé en août 2022, Walid Regragui avait transformé les Lions de l’Atlas en devenant le premier sélectionneur africain à atteindre les demi-finales d’un Mondial. L’épopée du Qatar avait renforcé l’image d’un Maroc conquérant et ambitieux, capable de rivaliser avec les plus grandes nations européennes et sud-américaines.

Mohamed Ouahbi, un choix surprenant mais stratégique

Sous son mandat, la sélection a enchaîné des séries de victoires impressionnantes et consolidé son statut de puissance continentale. Au-delà des résultats, Regragui a aussi incarné un leadership fort, fondé sur la cohésion, l’identité nationale et la gestion des binationaux. Son départ marque donc la fin d’une ère et ouvre une période de transition stratégique. Ce, à moins de deux ans du Mondial nord-américain, qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Pour remplacer Regragui, la FRMF a opté pour Mohamed Ouahbi, technicien belgo-marocain au profil de formateur.

Pendant 17 ans, il a œuvré au centre de formation du RSC Anderlecht, accompagnant l’éclosion de talents comme Youri Tielemans, Adnan Januzaj ou Leander Dendoncker. Rappelé par la FRMF en mars 2022 pour diriger les U20, Ouahbi a rapidement imposé sa patte. Finaliste de la CAN U20, puis sacré champion du monde U20 en 2025 au Chili, une première historique pour le Maroc toutes catégories confondues, il s’est affirmé comme l’un des techniciens les plus prometteurs de sa génération. Ce succès a convaincu les dirigeants de lui confier les rênes de l’équipe A.

Des profils internationaux, dont Xavi, sondés

Le choix d’Ouahbi a surpris, d’autant que la FRMF aurait sondé des profils internationaux, dont Xavi, et que beaucoup imaginaient une promotion de Tarek Sektioui, entraîneur des A’, auréolé de titres continentaux. Finalement, la Fédération a privilégié la continuité générationnelle et la connaissance du vivier local. Sans expérience sur le banc d’un club professionnel, Ouahbi devra rapidement convaincre. Il débutera par deux matchs amicaux face à l’Équateur et au Paraguay, des tests importants pour installer sa méthode. Un nouveau cycle pour les Lions de l’Atlas.