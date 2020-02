Maroc, Sœurs de Mohammed VI : Hasnaa ou Meryem, qui pour remplacer Lalla Salma ?

Des deux sœurs du roi du Maroc, notamment Lalla Hasnaa et Lalla Meryem, qui est la mieux placée pour remplacer la princesse Lalla Salma ?

Lalla Salma, du nom de la désormais ex-épouse du roi Mohammed VI, a disparu. Les multiples annonces de sa présence dans tel ou tel autre endroit, au Maroc, ou ailleurs dans le monde, n’ont jamais pu être confirmées. Une chose est certaine, c’est que la princesse ne fait plus partie de la vie du palais du roi Mohammed VI. Une absence plus que remarquée, compte tenu des derniers incidents en date dans la famille royale.

Cette famille royale, qui, à ce jour, héberge la quasi-totalité de ses membres, dont les sœurs du roi, avec Lalla Hasnaa et Lalla Meryem qui sont les plus en vue. Lalla Asma, elle, est beaucoup plus effacée, visiblement en retrait des activités officielles du royaume. Au palais de Rabat et dans tous les autres palais du roi d’ailleurs, c’est l’ère « après-Lalla Salma ». Les deux sœurs du souverain tentent de combler le vide laissé par celle qui fut la Première dame du Maroc.

Les invitées du royaume, notamment la reine d’Espagne Dona Letizia, la fille du Président américain, Ivanka Trump, entre autres, ont été correctement prises en charge lors de leur dernier séjour au Maroc. Sauf que, en cette période d’absence de Lalla Salma, la seule prise en charge des hôtes du palais ne suffit pas. Les derniers scandales en date au royaume ont prouvé, à suffisance, que Lalla Salma a laissé un grand vide autour d’elle.

En effet, le fait que des vols répétés de montres de luxe appartenant à Mohammed VI aient lieu au palais du roi, au nez et à la barbe de tous les occupants des lieux, pose un réel problème d’intendance dans le cocon familial. Surtout qu’il a été établi que quasiment toutes ces montres ont été volées durant l’absence de Lalla Salma. Il appartient dès lors, aux deux sœurs du souverain, notamment Lalla Hasnaa et Lalla Meryem, de tenter de jouer le rôle de Première dame, et sécuriser les biens de leur frère.

Comme le faisait si bien Lalla Salma durant sa présence au palais. Surtout que ces deux sœurs du roi Mohammed VI sont accusées d’avoir mené la vie dure à Lalla Salma, au point de la « contraindre à disparaître ».