Maroc, Séparée de Mohammed VI : Lalla Salma, pourquoi des vacances avec Moulay El Hassan et sans Khadija ?

Annoncée en Grèce avec son fils Moulay El Hassan, pour des vacances, pourquoi la princesse Lalla Salma du Maroc n’a pas emmené avec elle sa fille Lalla Khadija ?

Au moment où les spéculations autour de sa personne foisonnent, notamment sur sa disparition, voire sa mort, voilà que la presse marocaine annonce la princesse Lalla Salma du Maroc en Grèce. Un voyage particulier puisqu’il s’effectue avec Moulay El Hassan, sans, naturellement Mohammed VI, avec la grande surprise : Lalla Khadija est absente de cette expédition. Et pourquoi ?

Annoncée en Italie avec sa mère, durant l’été dernier, notamment au mois de juillet 2018, Lalla Khadija avait disparu des radars jusqu’au mois de septembre de la même année, plus précisément le 17 septembre, pour faire sa réapparition. Elle était en compagnie de son père Mohammed VI, et de son frère, Moulay El Hassan, lors de la présentation du bilan d’étape et du programme de soutien à la scolarité ainsi que la mise en œuvre de la réforme de l’Education et de la Formation au Maroc.

Quelques semaines après cet évènement, Lalla Khadija faisant la UNE du magazine Femmes du Maroc. Une présence de la princesse en couverture du numéro spécial du journal, en rapport avec la Journée nationale de la femme dans ce pays d’Afrique du Nord. Depuis, plus de nouvelle de la fille de 11 ans, jusqu’au mois de février dernier, lors de la visite du couple royal d’Espagne, le roi Don Felipe VI et la reine Dona Letizia, en visite au royaume du 13 au 14 février 2019. Un jour très particulier et visiblement dur pour la petite.

En ce sens que la princesse Lalla Khadija, venue accueillir le couple royal, avait la tête ailleurs. Une tristesse qui cachait mal l’absence de sa mère, seul membre de la famille royal qui manquait à cet accueil chaleureux réservé au couple royal d’Espagne. L’on se rappelle que même lors du dîner offert au palais de Rabat, le soir du 13 février 2019, en l’honneur et Don Felipe et Dona Letizia, la fille de Mohammed VI et Lalla Salma était absente. Moulay El Hassan était quant à lui présent à ce buffet.

Et cet été encore, Lalla Khadija est absente des vacances que passeraient Lalla Salma et Moulay El Hassan en Grèce. Est-ce des vacances alternées auxquelles avait droit chacun à son tour : Lalla Khadija en 2018 et Moulay El Hassan en 2019 ? La princesse se serait-elle recroquevillée sur elle-même affectée par la séparation entre son père Mohammed VI et sa mère Lalla Salma ? Ou est-elle tout simplement en vacances avec son père, qui avait été récemment annoncé en séjour au Nord du Maroc où il passe du beau temps en faisant notamment du jet-ski ? Le mystère reste entier.

