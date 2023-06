Maroc : Moulay Hassan et Lalla Khadija exposés à la sarcoïdose ?

Le prince héritier du trône marocain, Moulay El Hassan, et sa sœur Lalla Khadija, pourraient être exposés à la sarcoïdose. Cette maladie dont souffre leur père, le roi Mohammed VI.

La santé du roi Mohammed VI du Maroc est au cœur de toutes les préoccupations, au royaume comme dans la diaspora. La raison, un amaigrissement inquiétant dont est victime le 22ème souverain de la dynastie alaouite. Etat qui est consécutif à la sarcoïdose dont souffre le roi marocain. Seulement, il n’est pas exclu que les descendants de Mohammed VI soient exposés à cette maladie rare.

Les membres de la même famille exposés à la sarcoïdose

En effet, selon les spécialistes, si la sarcoïdose n’est pas une maladie héréditaire à proprement dit, il est toutefois probable que certains gènes prédisposent à la maladie. Dans 4% des cas, la sarcoïdose survient chez deux membres de la même famille, génétiquement « prédisposés ». Ce qui expose ainsi tout membre de la famille de Mohammed VI. Donc le prince Moulay El Hassan et la princesse Lalla Khadija.

Notons que la fréquence de la maladie varie beaucoup d’un pays à l’autre, avec une prévalence comprise entre 1 cas pour 5 000 et 1 cas pour 20 000 habitants. Ce, en fonction des zones géographiques. La maladie peut certes affecter les enfants et les personnes âgées, seulement elle apparaît préférentiellement chez les adultes âgés entre 25 et 45 ans. Il est très rare que la maladie se signale avant l’âge de 15 ans.

Mohammed VI, une complication de la sarcoïdose ?

La grosse inquiétude est qu’il est impossible de prévoir ou d’empêcher la survenue de la sarcoïdose. Il n’est non plus pas possible de dépister la maladie avant qu’elle ne se déclare. Comme précaution édictée par les médecins, l’adoption d’un mode de vie sain afin d’espérer éviter la maladie qui peut mener vers des complications. Comme le cas du roi du Maroc.

Il y a, en effet, de fortes chances que le dirigeant marocain ait une atteinte du cœur. Très rare, cette pathologie est souvent découverte lors du suivi médical. Et les multiples opérations du cœur subies par le roi Mohammed VI laissent croire que le souverain vit une complication de la sarcoïdose.

Lire : Maroc : atteint de sarcoïdose, Mohammed VI menacé de mort subite ?