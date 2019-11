Maroc : Mohammed VI et Lalla Salma, la réconciliation ?

Au Maroc, va-t-on vers une réconciliation entre le roi Mohammed VI et la princesse Lalla Salma, couple royal dont la séparation aura duré quelque deux longues années ? Décryptage.

Les prémisses de retrouvailles entre le roi du Maroc, Mohammed VI, et la princesse Lalla Salma. Entre sa visite au musée Mohammed VI de Rabat et l’inauguration prochaine du centre d’oncologie, la princesse Lalla Salma reprend du service au Maroc. Et cette reprise de « fonctions » est si bien remarquée qu’un journal espagnol en a fait sa Une.

Il s’agit de la revue people Hoy Corazón, qui, selon Maghreb Online, a consacré la couverture de son édition de cette semaine à l’épouse disparue du roi du Maroc, Lalla Salma, qu’elle a qualifié de « princesse rebelle ». Le titre du journal est déjà édifiant. « La réapparition de Lalla Salma », est-il écrit. Et la revue va plus loin, soulignant que « Lalla Salma du Maroc, reprend son emploi du temps officiel deux ans plus tard ».

« Elle est à l’écart de la vie publique depuis deux ans. Maintenant, elle reprend son emploi du temps. La princesse rebelle du Maroc, Lalla Salma, réapparaît et devient le grand protagoniste de la couverture de la revue Hoy Corazón. Tous les détails de son retour, dans l’édition imprimée », est-il mentionné. Un retour dans les affaires qui ouvre la voie à nombre de questions.

En effet, alors qu’elle était annoncée être tombée en disgrâce auprès de Mohammed VI au point d’être écartée de toute activité dans le royaume, voilà que Lalla Salma reprend du service. Un service qui l’a mené, dans un musée, pas n’importe lequel, mais le musée… Mohammed VI, du nom de son époux. Mieux, la mère des enfants du roi se prépare à une inauguration du plus grand centre d’oncologie du royaume.

Un portefeuille officiel que reprend Lalla Salma qui pourrait laisser croire que la princesse va vers une réconciliation avec le souverain, dont la séparation n’aura que trop duré, avec tout son lot de commentaires et autres supputations.

