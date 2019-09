Maroc, Lalla Salma, Lalla Hasnaa, Moulay El Hassan : « Mohammed VI doit prendre ses responsabilités »

La situation qui sévit au Maroc, plus précisément au palais royal intéresse plus d’un, notamment les Marocains de la diaspora, qui sont convaincus que le roi « Mohammed VI doit prendre ses responsabilités ».

A Dakar,

L’actualité au Maroc est au centre de toutes les attentions, tant au royaume qu’à l’international. C’est le cas notamment des ressortissants de ce pays d’Afrique du Nord, établis à Dakar, au Sénégal. Le conflit d’intérêt entre la sœur du roi, Lalla Hasnaa, et celle qui est supposée être sa belle-sœur, Lalla Salma a fini de franchir les frontières marocaines. La belle-sœur du roi étant accusée d’avoir « contraint Lalla Salma à disparaître ».

Pour cet étudiant d’origine marocaine, qui a préféré garder l’anonymat, « il ne devait même pas y a voir ce conflit d’intérêt au Maroc. Notre pays est certes régi par la royauté, mais une royauté moderne. Vous avez vu combien le roi est lui-même moderne. Il ne devait dès lors pas accepter que ses sœurs, en âge de se marier et fonder leur propre famille viennent perturber le palais, au pont de compromettre son ménage ».

Il va plus loin, indiquant que « là où il y a plusieurs femmes majeures, notamment qui ont autour de la quarantaine, et surtout en âge de faire des enfants, de fonder un foyer, c’est un tas de problèmes, surtout en Afrique. Ce sont des querelles à n’en plus finir, au point de fatiguer le chef de famille. Et pour le cas de notre pays, c’est encore plus grave, car c’est au palais royal-même que cette guéguerre s’est passée. Au vu et au su de notre roi. Et c’est vraiment dommage ».

Cette situation pourrait retarder l’accession au trône de l’héritier de Mohammed VI, Moulay El Hassan notamment, ce qui serait une situation « aberrante », pense notre interlocuteur. « Vous savez ce que je pense réellement de cette situation aberrante, le roi Mohammed VI doit prendre ses responsabilités. Il doit protéger sa sœur certes, mais ne doit pas compromettre son ménage, et surtout pas sa succession. Si le roi sent qu’il doit passer le témoin à son fils pour des raisons quelconques, il ne doit y avoir aucun obstacle », lance cet étudiant.

« Le roi a du caractère, et je crois qu’il prendra la bonne décision au moment opportun. Juste que c’est dommage qu’une telle affaire ait lieu dans mon pays, au point de s’ébruiter à l’international. Cela ne nous honore pas trop nous autres Marocains », se désole-t-il.