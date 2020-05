Maroc, Lalla Salma : « La femme d’un roi peut-elle disparaître dans les airs ? »

Lalla Salma, du moins son cas, est toujours au centre de toutes les attentions du monde. Cette fois, c’est en, Italie que le cas, notamment la disparition de l’ancienne Première dame du Maroc a été évoquée par le journal Rolling Stone Italia.

« Belle et diplômée, l’épouse du roi Mohammed VI du Maroc disparaît de la scène en 2017. On dit que c’est la faute du conflit avec les belles-sœurs, qui n’ont jamais accepté une fille parmi les gens de la Cour. La femme d’un roi peut-elle disparaître dans les airs? », s’est demandé le journal qui indique qu’« au Maroc, oui. La querelle royale de cette semaine a été préparée dans un tajine plein d’envie, légèrement épicé de curcuma et de safran, et servi à Lalla Salma, l’épouse – en fait, ex – de Mohammed VI, le souverain qui règne sur Rabat et Marrakech, un des hommes les plus riches d’Afrique ».

« Mais Salma, le 21 mars 2002, jour de son mariage avec la souveraineté, elle était perçue par le peuple comme une vision, un rêve devenu réalité. Parce que pour la première fois dans l’histoire de la dynastie alaouite – qui règne sur le pays depuis 1631 – la compagne d’un monarque a été volontairement offerte à la vue de ses sujets. La révolution a été décidée par Mohammed VI, qui est monté sur le trône en juillet 1999, également parce qu’une violation de la règle avait déjà affecté sa mère Latifa, épouse d’Hassan II, qui avait été photographiée par un journal français. Moralité: l’incident diplomatique entre Paris et Rabat a été touché et l’image n’a jamais été montrée à la maison. Cependant, le précédent avait invalidé une règle, sanctionnant sa fin », poursuit Rolling Stone Italia.

Le journal rappelle que « son rang est vite devenu synonyme de révolution des femmes, presque un mirage dans un royaume conservateur comme le royaume marocain. Cette révolution a commencé par le coup de foudre, deux ans plus tôt. En 2000, le roi Mohammed VI avait reçu une délégation de stagiaires de l’ONA, le plus important groupe d’entreprises du pays dans lequel la famille royale possédait – la société a été dissoute en 2010 – d’importantes participations. La réunion a également réuni Mlle Salma Bennani, 22 ans, fraîchement diplômée en informatique à la faculté d’ingénierie la plus prestigieuse du pays. La fille n’est pas issue d’une famille de haut rang. Restée orpheline à seulement trois ans de la mère dévorée par le cancer, elle a déménagé de Fès avec son père, un professeur d’université et sa sœur dans un quartier populaire de la capitale ».

Rappelant que « le mariage s’est très bien déroulé pendant plusieurs années, également béni par l’arrivée de deux héritiers. Le garçon, fondamental pour la survie de la dynastie, Moulay Hassan, est né en 2003 – donnant également à Salma le titre d’Oum sidi, « mère du prince » – tandis que la fille, Khadija, qui a les mêmes cheveux soyeux que sa mère, est arrivé quatre ans plus tard », Rolling Stone Italia précise que « la résidence choisie n’était pas le palais royal de Rabat, mais un complexe à l’extérieur de la capitale, où les enfants pouvaient grandir en toute discrétion, protégés par des gardes armés, oui, mais qui n’étaient dévoilés qu’en civil. La famille du roi s’est distinguée par ses habitudes occidentales: vacances en Grèce, où la princesse pratique le surf, et visites en Europe, notamment en Angleterre et en France, et à New York ».

Retraçant le riche palmarès de Salma Bennani, le journal indique : « mais en parallèle, Salma a également fait entendre sa voix dans les forums internationaux, tels que l’ONU, à la fois pour renforcer le rôle des femmes (« nous sommes l’avenir de l’Afrique », a-t-elle déclaré en 2011) et pour sensibiliser le public à l’aide et cures pour les patients cancéreux », le journal révèle : « cependant, tout le monde n’a pas apprécié le nouvel arrivant, instruit et beau. Les trois sœurs du roi, Lalla Meryem, Lalla Asma et Lalla Hasna, en effet, ne l’ont jamais endurée. Les commérages rampants sur les relations houleuses entre belles-sœurs ont fait l’objet de nombreuses chroniques dans les journaux européens qui ont souvent provoqué la dure réaction de Rabat. En un mot, les trois nobles filles et sœurs des souverains se sont retrouvées inopinément placées à l’arrière-plan par rapport à une fille du peuple, scandaleusement montée au rang réel. Ce ne serait donc que de la jalousie féminine. Non sans lourdes conséquences ».

« Les conflits qui ont été résumés au fil des ans par des dignitaires effrayés par les médias nord-africains ont été assez difficiles à culminer, a écrit Maghreb Online dans une fusillade au palais : exaspérée par les accusations d’une des belles-sœurs, Hasna, la femme du roi aurait même extrait un pistolet, nous sommes à la fin de 2017, d’où par erreur un coup aurait explosé qui aurait coincé dans le pied du roi Mohammed. Ce qui, précise le site, a en fait été hospitalisé à la clinique Ambroise Paré, en France, début janvier 2018. Officiellement pour des problèmes cardiaques mais peut-être aussi pour se consacrer à la rééducation, à l’abri des regards indiscrets. Le fait est que cette année-là, en ce fatidique 2017, Salma disparaît du radar », poursuit le média dans son récit.

Et d’indiquer que « depuis lors, aucune apparition publique aux côtés de son mari ou en milieu institutionnel. Par exemple, on s’attendait à la voir accueillir Harry et Meghan, qui ont visité son pays en février 2019, mais rien. Le premier à parler de divorce avec les dirigeants marocains est Hola, qui évoque également une villa sur l’île grecque de Kea achetée pour 3,8 millions d’euros par la princesse comme retraite après les adieux à la famille royale. Rabat n’a jamais répondu, mais la presse marocaine a rassuré l’opinion publique que, même si la princesse n’apparaît plus sur la scène, « il restera toujours très présent dans la vie de ses enfants ». Au cours de la dernière année, elle a été aperçue dans un restaurant de Marrakech avec la femelle, mais sans escorte. Un peu plus tard, marchant dans New York bien-aimée, avec les deux garçons ».

« Le 8 mai 2020, son fils Moulay a eu 17 ans. Et lors des célébrations officielles, la mère était absente, peut-être aussi parce que, raconte Le Figaro, une véritable guerre a éclaté avec l’ex-mari pour la garde des enfants. Qui sait quel avenir attend Salma, maintenant ex Lalla, lorsque les affrontements familiaux seront terminés. Si elle se concentrera sur la question des femmes en Afrique. Ou préférer s’éclipser sous le soleil égéen », conclut Rolling Stone Italia.