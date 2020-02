Pourquoi Lalla Salma est différente de Meghan Markle

Un rapprochement est fait, depuis quelque temps, entre la princesse Lalla Salma du Maroc et la duchesse de Sussex, Meghan Markle de Grande Bretagne. Peut-on légitimer ce rapprochement ?

Deux cas souvent évoqués et qui auraient des similitudes. D’une part, l’ex-épouse du roi Mohammed VI du Maroc, et d’autre part, la compagne du prince Harry, duc de Sussex. Un coup de projecteur permet de distinguer deux cas diamétralement opposés. Même si ces deux personnalités font la Une de l’actualité de leurs pays respectifs, notamment le Maroc pour Lalla Salma et la Grande-Bretagne s’agissant de Meghan Markle.

Lalla Salma disparaît et inquiète le monde entier

Cela fait plus de deux longues années que la princesse Lalla Salma a disparu. Celle qui fit la pluie et le beau temps au palais du roi Mohammed VI en sa qualité de Première dame du Maroc, n’apparaît plus en public. Cette longue absence a fini d’inquiéter, tant au royaume chérifien qu’à l’international où tout le monde se demande où se trouve Salma Bennani.

Tantôt annoncée morte, poignardée par une des sœurs du roi, tantôt supposée enfermée dans un des nombreux palais du souverain de ce pays d’Afrique du Nord. Malgré les multiples annonces de ses réapparitions, aucune certitude de ce qui est réellement arrivé à la mère du prince héritier Moulaty El Hassan. Ce qui n’est pas le cas de ce qui se passe à l’autre bout du monde, notamment en Grande-Bretagne

Meghan Markle se barricade et suscite la… curiosité

En effet, ici, même si c’est aussi une affaire de conflit, les choses prennent des tournures moins dramatiques. Il est en effet question d’exil, de déménagement, qui, même si on ne sait pas encore s’il est temporaire ou définitif; ne donne pas froid dans le dos. Car, pour ce qui est de Meghan Markle, l’on sait au moins qu’elle est en vie, aux côtés de son compagnon, le prince Harry.

Les dernières nouvelles, fraîchement rapportées par le site américain TMZ, ce 6 février 2020, révèlent en effet que le prince Harry et Meghan Markle, qiui ont déposé leur balluchon aux Etats-Unis, « continuent de renforcer la sécurité autour de leur luxueuse villa de North Saanich, sur l’île de Vancouver ». Le couple serait en train de transformer sa magnifique demeure au bord de l’eau en bunker, pour fuir les paparazzi et autres curieux.

Un situation de le duchesse Meghan Markle qui n’a donc rien à voir avec le cas de la princesse Lalla Salma, qui inquiète plus d’une Marocaine, plus d’un Marocain. Sans que personne n’ose en parler.

