Affaire Haya de Jordanie : faut-il craindre pour Lalla Salma ?

La fugue de Haya de Jordanie, ancien épouse de l’émir de Dubaï ainsi que les révélations fracassantes lors du procès tenu en Angleterre poussent à se demander s’il n’y a pas lieu de s’inquiéter du sort réel de Lalla Salma dont la disparition ne souffre pas l’ombre d’un doute.

Plusieurs fois posée, la question de savoir ce qu’est devenue Lalla Salma, ou plus précis encore, qu’est-il advenu à l’ancienne épouse de Mohammed VI se pose plus que jamais avec beaucoup d’acuité. Surtout, lorsqu’on apprend ce qui s’est passé à Dubaï, avec la princesse Haya de Jordanie, ancienne épouse de l’émir, qui a pris la tangente avec ses deux filles, pour se réfugier en Angleterre où a eu lieu un procès intenté par le dirigeant contre son ex-épouse.

« Enlèvements, séquestrations, tortures et menaces de mort… ». Ce sont là, quelques griefs qui sont reprochés à l’émir de Dubaï, ex-époux de Haya de Jordanie. Lors du procès intenté contre son ex-épouse, la justice britannique a estimé que Mohammed ben Rachid al-Maktoum avait ordonné l’enlèvement et la séquestration de deux de ses filles, les princesses Shamsa et Latifa. A ce jour, estime la cour, l’émir, qui n’avait pas été ouvert et honnête, continue à exercer un régime où, de fait, les deux jeunes femmes sont privées de leur liberté.

L’émir « a de fait agi, à partir de la fin 2018, d’une manière qui visait à intimider et effrayer la mère et à encourager d’autres à faire de même pour son compte », a jugé la cour. Mieux, rapporte Libération, le tribunal a également révélé que l’émir avait utilisé ses contacts dans les médias pour faire publier des articles cherchant à salir la réputation de la princesse, dont certains étaient non fondés. L’émir a été en outre jugé coupable d’une campagne d’intimidation à l’égard de la princesse Haya, demi-sœur du roi Abdallah de Jordanie.

« C’est un homme très dangereux, il est très très puissant. Personne ne peut l’empêcher d’obtenir ce qu’il veut», a témoigné Randa al-Banna, première femme de l’émir, établie au Royaume Uni. Aujourd’hui âgée de 64 ans, elle en avait 16 lorsque l’émir de Dubaï la mariait. Elle était alors sa première épouse. Si cette épouse de l’émir n’a pu revu son bébé, une fille, qu’elle avait laissé derrière elle à Dubaï, tel n’est pas le cas de Haya.

Contrairement à la première épouse en effet, Haya de Jordanie, en fuyant Dubaï, en 2019, avait emporté ses deux enfants. Réfugiée au Royaume-Uni, elle avait saisi la justice pour obtenir la garde de ses enfants après le divorce et empêcher leur retour à Dubaï. A juste raison. En effet, Libération a rapporté que Latifa, la sœur de Shamsa, aujourd’hui âgée 34 ans, avait été jetée en prison, pendant trois ans, après qu’elle ait tenté de fuir, en 2002.

Si pour le cas de Dubaï, il y a toute une histoire qui se joue, avec une fugue, suivie de traque judiciaire, tel n’est pas le cas du royaume chérifien où Lalla Salma n’a laissé aucune trace. Seulement, le comportement à la limite sadique de l’émir de Dubaï pousse à réfléchir. Et prier que Mohammed VI soit de loin différent. Autrement, aucun scénario n’est de trop pour imaginer ce qui est peut-être arrivé à la ravissante princesse Lalla Salma.