Maroc : l’inflation continue de grimper, mais à un rythme modéré

L’inflation au Maroc a connu une légère hausse en juin 2024, atteignant 1,8% en comparaison annuelle, selon les données publiées par Bank Al-Maghrib (BAM). Cette augmentation représente une accélération par rapport au mois de mai, où le taux d’inflation s’établissait à 0,4%. La moyenne de l’inflation sur les six premiers mois de l’année 2024 s’élève ainsi à 1%.

L’inflation sous-jacente, qui exclut les prix des produits volatiles comme l’énergie et les produits alimentaires non transformés, a également connu une légère hausse, passant de 1,9% en mai à 2,1% en juin. Sa moyenne depuis le début de l’année s’établit à 2,1%. Cette hausse de l’inflation est principalement due à l’augmentation des prix des produits alimentaires, qui ont progressé de 3,1% d’un mois à l’autre, en particulier la viande fraîche.

Les prix des produits non alimentaires ont quant à eux augmenté de 0,2% sur un mois. La hausse de l’inflation au Maroc est principalement due à des facteurs externes, tels que la flambée des prix des matières premières et des produits énergétiques sur les marchés internationaux. La sécheresse qui frappe le pays depuis six ans consécutifs a également contribué à la hausse des prix des produits alimentaires.

L’inflation au Maroc, une tendance récente à la hausse

Bank Al-Maghrib a réaffirmé son engagement à préserver la stabilité des prix et a pris des mesures pour contrer les effets de la hausse de l’inflation. La banque centrale a notamment relevé son taux directeur à deux reprises en 2022, et pourrait le faire de nouveau dans les prochains mois si nécessaire.

L’inflation au Maroc a connu une augmentation notable ces dernières années, atteignant un pic de 10,1% en février 2023, un niveau jamais vu depuis près de quatre décennies. Plusieurs facteurs ont contribué à cette flambée des prix, notamment les prix des matières premières et des produits énergétiques: La hausse des prix du pétrole, du gaz et d’autres matières premières sur les marchés internationaux a eu un impact direct sur les prix des produits finis au Maroc.

Soutien aux ménages les plus vulnérables

Il y a aussi la sécheresse qui frappe le Maroc depuis plusieurs années a entraîné une baisse de la production agricole, ce qui a fait augmenter les prix des denrées alimentaires. Par ailleurs, le conflit en Ukraine a perturbé les chaînes d’approvisionnement et entraîné une nouvelle hausse des prix des matières premières. Face à cette situation, les autorités marocaines ont pris plusieurs mesures pour tenter de juguler l’inflation.

De son côté, Bank Al-Maghrib, la banque centrale marocaine, a relevé son taux directeur à deux reprises en 2022, dans le but de renchérir le crédit et de limiter la consommation. Le gouvernement marocain a mis en place des mesures de soutien aux ménages les plus vulnérables, notamment des subventions sur les produits alimentaires de base. Malgré ces mesures, l’inflation reste un défi pour l’économie marocaine. Bank Al-Maghrib prévoit que le taux d’inflation annuel moyen s’établira à 6,1% en 2023, contre 1,6% en 2022.