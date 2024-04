SIAM : le Maroc face au défi du changement climatique

Le Maroc abrite le Salon International de l’Agriculture, du 22 au 28 avril 2024, à Meknès. Pour cette 16ème édition, le thème retenu est « Climat et Agriculture : Pour des systèmes de production durables et résilients ».

Le Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM) ouvre ses portes du 22 au 28 avril 2024 à Meknès, sous le thème « Climat et Agriculture : Pour des systèmes de production durables et résilients ». Cette édition, qui coïncide avec six années consécutives de sécheresse au Maroc, met l’accent sur l’urgence de s’adapter aux changements climatiques et de garantir la sécurité alimentaire du pays.

Un contexte marqué par la sécheresse

Le Maroc, comme de nombreuses régions du monde, subit de plein fouet les effets du changement climatique. Six années consécutives de sécheresse ont fragilisé le secteur agricole, menaçant la sécurité alimentaire du pays. Le SIAM 2024 se veut donc une plateforme d’échange et de réflexion pour trouver des solutions durables et résilientes face à ces défis.

Avec plus de 930 000 visiteurs attendus, 1 500 exposants et des centaines d’experts marocains et internationaux, le SIAM s’impose comme un rendez-vous incontournable pour l’agriculture marocaine. L’événement sera l’occasion de présenter les innovations et les bonnes pratiques pour une agriculture plus durable et respectueuse de l’environnement.

L’Espagne, pays à l’honneur

Il sera aussi question de rencontrer des experts et des professionnels du secteur agricole venus du monde entier. En plus de découvrir les dernières technologies en matière d’irrigation, de gestion de l’eau et de production agricole. Les acteurs pourront aussi participer à des conférences et des ateliers sur les enjeux de l’agriculture durable et de la résilience climatique.

Cette année, le SIAM met à l’honneur l’Espagne, un pays leader dans le domaine de l’agriculture durable et de la gestion des ressources en eau. La participation espagnole permettra de partager des expériences et des savoir-faire précieux pour le Maroc.

Un enjeu pour l’avenir du Maroc:

L’agriculture est un pilier essentiel de l’économie marocaine et contribue à la sécurité alimentaire du pays. Face aux défis du changement climatique, il est indispensable de développer des systèmes de production durables et résilients. Le SIAM 2024 se veut ainsi une contribution majeure à la réflexion et à la construction d’une agriculture marocaine plus durable et plus performante.

Le SIAM 2024 s’annonce comme un événement crucial pour l’avenir de l’agriculture marocaine. L’accent mis sur la durabilité et la résilience face au changement climatique est un enjeu majeur pour le pays. Le SIAM sera l’occasion de partager des expériences, de découvrir des innovations et de construire ensemble un avenir durable pour l’agriculture marocaine.