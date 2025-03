Maroc : l’imam interdit la prière aux femmes et déclenche la polémique !

Un imam de la mosquée Chninat, Abdelhakim Bensi, a suscité une controverse à Oulad Teïma, près de Taroudant, après avoir diffusé une vidéo demandant aux femmes de ne plus participer aux prières collectives, jugées irrespectueuses de la sacralité de la mosquée.

Un incident survenu dans la petite localité de Oulad Teïma, près de Taroudant, a alimenté une controverse dans le paysage religieux marocain. L’imam Abdelhakim Bensi, responsable de la mosquée Chninat, s’est retrouvé au centre d’une tempête médiatique après la diffusion d’une vidéo sur les réseaux sociaux. Dans cette séquence, il s’adresse directement aux femmes qui fréquentaient habituellement la mosquée pour les prier de ne plus participer aux prières collectives, notamment les Tarawih, pendant le mois sacré du Ramadan.

L’imam justifie cette demande en arguant que leur comportement ne respecte pas, selon lui, la sacralité du lieu de culte. Ce geste, qualifié par certains de rappel nécessaire des règles de conduite en vigueur dans la mosquée, a néanmoins été perçu par beaucoup comme une atteinte aux droits des femmes à exercer leur culte dans le lieu de leur choix. L’imam Bensi affirme qu’il souhaitait simplement rappeler l’importance du respect des normes religieuses et souligner le rôle du comité de gestion de la mosquée dans le maintien de l’ordre.

« Ce n’est pas à l’imam d’interdire aux femmes de prier à la mosquée »

Cependant, son discours a pris une tournure inattendue en raison de l’impact qu’il a eu sur la communauté locale et au-delà, suscitant des débats enflammés sur les réseaux sociaux. La réaction en ligne a été divisée. Certains internautes expriment leur soutien à l’imam, le considérant comme un défenseur de la tradition et des normes religieuses. D’autres, au contraire, estiment que son intervention va à l’encontre des principes d’égalité et de liberté religieuse. Mieux, ils soulignent que la décision d’autoriser ou d’interdire l’accès des femmes à la mosquée relève des autorités religieuses compétentes, et non de l’imam lui-même.

La phrase « Ce n’est pas à l’imam d’interdire aux femmes de prier à la mosquée » résume bien cette position. Ces voix contestataires rappellent que la mosquée doit être un lieu d’accueil pour tous les croyants, hommes et femmes, et que les décisions doivent être prises de manière collégiale par les instances compétentes. Face à la polémique grandissante, la délégation du ministère des Habous et des Affaires islamiques de Taroudant a convoqué l’imam Bensi pour obtenir des éclaircissements sur ses propos et sur la diffusion de cette vidéo. Des sanctions, allant jusqu’à la suspension de ses fonctions, sont envisagées si son comportement est jugé inapproprié.

Mesures disciplinaires en fonction de l’évolution de la situation

L’affaire est actuellement en cours, et le ministère pourrait prendre des mesures disciplinaires en fonction de l’évolution de la situation. Ce cas n’est pas isolé, car de nombreux incidents similaires ont éclaté dans d’autres pays d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, où les questions liées au rôle des femmes dans la pratique religieuse et à leur accès aux mosquées sont de plus en plus débattues. Par exemple, en Algérie, un imam d’une mosquée d’Alger avait suscité l’indignation après avoir décidé d’interdire l’entrée des femmes lors des prières du vendredi, invoquant des raisons religieuses similaires.

En Égypte, des débats récurrents existent sur la question de savoir si les femmes doivent ou non être autorisées à prier dans les mosquées. Certains imams prônent une séparation stricte entre les sexes dans les lieux de culte. Au Maroc, bien que la question de la prière des femmes à la mosquée ne fasse pas l’objet d’un consensus clair, de nombreuses voix s’élèvent pour rappeler qu’une grande partie des femmes marocaines souhaitent participer aux prières collectives et être pleinement impliquées dans la vie religieuse.